https://ria.ru/20230609/sdelka-1877192711.html

В Женеве начались переговоры России и ООН по зерновой сделке

В Женеве начались переговоры России и ООН по зерновой сделке - РИА Новости, 09.06.2023

В Женеве начались переговоры России и ООН по зерновой сделке

Глава российской делегации, заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и глава делегации ООН, генсек ЮНКТАД Ребекка Гринспен начали переговоры... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T13:19

2023-06-09T13:19

2023-06-09T13:20

ребека гринспен

михаил галузин

зерновая сделка

сергей вершинин

женева (город)

россия

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ЖЕНЕВА, 9 июн - РИА Новости. Глава российской делегации, заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и глава делегации ООН, генсек ЮНКТАД Ребекка Гринспен начали переговоры по зерновой сделке в Женеве, сообщила пресс-служба постпредства РФ при ООН в Женеве. "Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин (возглавляет российскую межведомственную делегацию) и генеральный секретарь ЮНКТАД Ребека Гринспен (возглавляет целевую группу ООН) начинают консультации по реализации Меморандума о взаимопонимании между Россией и ООН по продвижению российских продовольственных товаров и удобрений на мировые рынки", - сказано в сообщении в телеграм-канале постпредства. В публикации также приводится фотография двух глав делегаций вместе. В пятницу замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что подрыв участка аммиакопровода "Тольятти-Одесса" будет учитываться при консультациях по зерновой сделке. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Минобороны РФ заявило в среду, что украинская диверсионная группа в понедельник вечером подорвала в Харьковской области аммиакопровод "Тольятти-Одесса". Пресс-служба ПАО "Трансаммиак", который является оператором российского участка аммиакопровода, сообщила РИА Новости, что российский участок отсечен от украинской части и находится в исправном состоянии под постоянным контролем.

https://ria.ru/20230607/sdelka-1876752535.html

https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html

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ребека гринспен, михаил галузин, зерновая сделка, сергей вершинин, женева (город), россия