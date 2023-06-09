https://ria.ru/20230609/sdelka-1877152380.html

Посол в Анкаре заявил, что условий для продления зерновой сделки пока нет

Посол в Анкаре заявил, что условий для продления зерновой сделки пока нет - РИА Новости, 09.06.2023

Посол в Анкаре заявил, что условий для продления зерновой сделки пока нет

Россия продолжает консультации с ООН по зерновой сделке, но никаких условий для продления ее сроков нет, заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Анкаре... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T11:06

2023-06-09T11:06

2023-06-09T11:30

россия

оон

экономика

алексей ерхов

зерновая сделка

турция

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АНКАРА, 9 июн – РИА Новости. Россия продолжает консультации с ООН по зерновой сделке, но никаких условий для продления ее сроков нет, заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.В понедельник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что Россия не видит перспектив для продления зерновой сделки. Он объяснил, что существующие перекосы в выполнении договоренностей до сих пор не устранены. В то же время, добавил дипломат, РФ продолжает консультации с представителями ООН по обеим частям тех пакетных договоренностей, которые были подписаны в июле прошлого года. Источник РИА Новости в Анкаре в свою очередь заявил, что турецкая сторона понимает все озабоченности и требования России по зерновой сделке, продолжает диалог с Западом для снятия препятствий."Россия проявила добрую волю и ответственный подход. В то же время у нас все еще достаточно много претензий к выполнению договоренностей, достигнутых в июле прошлого года. Как вы знаете, это была пакетная сделка, которая предусматривала не только экспорт украинского зерна, но и снятие препятствий для экспорта российских продовольственных товаров и удобрений, подключение Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновление поставок и сервисного обслуживания сельхозтехники, запчастей, перезапуск аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и другие меры. Ни один из этих пунктов не был выполнен. Мы неоднократно заявляли, что не заинтересованы в ситуации, когда ведется "игра в одни ворота". Мы продолжаем консультации с ООН, очередной раунд которых намечен на 9 июня. Но никаких условий для продления соглашения нет и не предвидится", - заявил Ерхов в интервью турецкому изданию Ekonomim.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.Минобороны РФ заявило в среду, что украинская диверсионная группа в понедельник вечером подорвала в Харьковской области аммиакопровод "Тольятти-Одесса". Пресс-служба ПАО "Трансаммиак", который является оператором российского участка аммиакопровода, сообщила РИА Новости, что российский участок отсечен от украинской части и находится в исправном состоянии под постоянным контролем.

https://ria.ru/20230518/sdelka-1872547007.html

https://ria.ru/20230608/podryv-1876931766.html

https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, оон, экономика, алексей ерхов, зерновая сделка, турция