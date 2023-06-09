В ЕС ведут 230 расследований нарушений санкций против России
В ЕС ведут 230 уголовных расследований по нарушению санкций против России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 июн – РИА Новости. В Евросоюзе в настоящее время ведутся 230 уголовных расследований в рамках нарушений европейских санкций против России, сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по юстиции еврокомиссар Дидье Рейндерс.
"Мы также обсудили деятельность рабочей группы по замороженным активам… В ЕС заморожены 24,3 миллиарда евро активов частных лиц и компаний из списков санкций (против России – ред.). Мы также подтвердили сегодня, что ведутся 230 уголовных расследований по нарушению санкций на территории ЕС", - сказал он.
По словам еврокомиссара, "обсуждение также шло об использовании суверенных активов России, чтобы сгенерировать ресурсы для Украины. На сегодня страны-члены ЕС сообщили о более 200 миллиардах евро иммобилизованных активов Центробанка России".
Рейндерс также добавил, что в настоящее время в ЕС "идут дискуссии по 11-у пакету санкций против России".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.