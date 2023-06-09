https://ria.ru/20230609/sanktsii-1877304249.html

В ЕС ведут 230 расследований нарушений санкций против России

В ЕС ведут 230 расследований нарушений санкций против России - РИА Новости, 09.06.2023

В ЕС ведут 230 расследований нарушений санкций против России

В Евросоюзе в настоящее время ведутся 230 уголовных расследований в рамках нарушений европейских санкций против России, сообщил на пресс-конференции по итогам... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T18:31

2023-06-09T18:31

2023-06-09T18:31

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БРЮССЕЛЬ, 9 июн – РИА Новости. В Евросоюзе в настоящее время ведутся 230 уголовных расследований в рамках нарушений европейских санкций против России, сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по юстиции еврокомиссар Дидье Рейндерс. "Мы также обсудили деятельность рабочей группы по замороженным активам… В ЕС заморожены 24,3 миллиарда евро активов частных лиц и компаний из списков санкций (против России – ред.). Мы также подтвердили сегодня, что ведутся 230 уголовных расследований по нарушению санкций на территории ЕС", - сказал он. По словам еврокомиссара, "обсуждение также шло об использовании суверенных активов России, чтобы сгенерировать ресурсы для Украины. На сегодня страны-члены ЕС сообщили о более 200 миллиардах евро иммобилизованных активов Центробанка России". Рейндерс также добавил, что в настоящее время в ЕС "идут дискуссии по 11-у пакету санкций против России". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230216/sanktsii-1852369923.html

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россия, украина, москва, дидье рейндерс, владимир путин, евросоюз, в мире