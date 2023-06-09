https://ria.ru/20230609/samolety-1877215613.html

В зоне спецоперации за сутки сбили два украинских самолета

В зоне спецоперации за сутки сбили два украинских самолета - РИА Новости, 09.06.2023

В зоне спецоперации за сутки сбили два украинских самолета

Вооруженные силы РФ за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, штурмовик Су-25, а также две ракеты Storm Shadow и другие воздушные цели, сообщили в... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T14:15

2023-06-09T14:15

2023-06-09T14:27

специальная военная операция на украине

россия

миг-29

су-25

безопасность

воздушно-космические силы россии

херсонская область

запорожская область

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, штурмовик Су-25, а также две ракеты Storm Shadow и другие воздушные цели, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны России."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Новое Запорожье Запорожской области в воздушном бою сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.Кроме того российская ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 в районе населенного пункта Бабино Херсонской области, а также две крылатые ракеты Storm Shadow, 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 13 дронов в ДНР, ЛНР, Харьковской, Запорожской и Херсонской области.Всего с начала спецоперации было уничтожено: 440 самолетов, 238 вертолетов, 4555 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9798 танков и других боевых бронированных машин, 1122 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5062 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10838 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230529/f-16-1874808506.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

россия, миг-29, су-25, безопасность, воздушно-космические силы россии, херсонская область , запорожская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр