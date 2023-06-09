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В зоне спецоперации за сутки сбили два украинских самолета
В зоне спецоперации за сутки сбили два украинских самолета - РИА Новости, 09.06.2023
В зоне спецоперации за сутки сбили два украинских самолета
Вооруженные силы РФ за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, штурмовик Су-25, а также две ракеты Storm Shadow и другие воздушные цели, сообщили в... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T14:15
2023-06-09T14:15
2023-06-09T14:27
специальная военная операция на украине
россия
миг-29
су-25
безопасность
воздушно-космические силы россии
херсонская область
запорожская область
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, штурмовик Су-25, а также две ракеты Storm Shadow и другие воздушные цели, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны России."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Новое Запорожье Запорожской области в воздушном бою сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.Кроме того российская ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 в районе населенного пункта Бабино Херсонской области, а также две крылатые ракеты Storm Shadow, 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 13 дронов в ДНР, ЛНР, Харьковской, Запорожской и Херсонской области.Всего с начала спецоперации было уничтожено: 440 самолетов, 238 вертолетов, 4555 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9798 танков и других боевых бронированных машин, 1122 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5062 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10838 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230529/f-16-1874808506.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В зоне спецоперации за сутки сбили два украинских самолета
Минобороны: в зоне спецоперации за сутки сбили украинские МиГ-29 и Су-25