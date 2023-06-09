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В Роскомнадзоре рассказали о количестве заблокированных ресурсов с фейками - РИА Новости, 09.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:10 09.06.2023 (обновлено: 07:34 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/roskomnadzor-1877118432.html
В Роскомнадзоре рассказали о количестве заблокированных ресурсов с фейками
В Роскомнадзоре рассказали о количестве заблокированных ресурсов с фейками - РИА Новости, 09.06.2023
В Роскомнадзоре рассказали о количестве заблокированных ресурсов с фейками
Роскомнадзор с 24 февраля 2022 года ограничил доступ к примерно 206 тысячам ресурсов с фейками о СВО, дискредитацией армии и призывами к несанкционированным... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T06:10
2023-06-09T07:34
общество
технологии
россия
вадим субботин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
специальная военная операция на украине
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СОЧИ, 9 июн — РИА Новости. Роскомнадзор с 24 февраля 2022 года ограничил доступ к примерно 206 тысячам ресурсов с фейками о СВО, дискредитацией армии и призывами к несанкционированным акциям, заявил РИА Новости заместитель главы ведомства Вадим Субботин в кулуарах конференции "Локальное радио: инновации и перспективы"."С 24 февраля — это примерно 206 тысяч страниц сайтов с недостоверными материалами по линии СВО, плюс дискредитация Вооруженных сил России, и в этом количестве еще есть материалы с призывами к массовым несанкционированным акциям, беспорядкам", — отметил Субботин.По его словам, сайты заблокированы, а материалы удалены из соцсетей. Эту работу ведомство проводит каждый день с начала спецоперации, отметил Субботин.При этом ни одно из СМИ, попавших под ограничения, не обратились в Роскомнадзор с просьбой вновь получить разрешение на работу в России, заключил собеседник агентства.
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общество, технологии, россия, вадим субботин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Технологии, Россия, Вадим Субботин, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Специальная военная операция на Украине
В Роскомнадзоре рассказали о количестве заблокированных ресурсов с фейками

Роскомнадзор заблокировал около 206 тысяч ресурсов с фейками о спецоперации

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
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СОЧИ, 9 июн — РИА Новости. Роскомнадзор с 24 февраля 2022 года ограничил доступ к примерно 206 тысячам ресурсов с фейками о СВО, дискредитацией армии и призывами к несанкционированным акциям, заявил РИА Новости заместитель главы ведомства Вадим Субботин в кулуарах конференции "Локальное радио: инновации и перспективы".
«
"С 24 февраля — это примерно 206 тысяч страниц сайтов с недостоверными материалами по линии СВО, плюс дискредитация Вооруженных сил России, и в этом количестве еще есть материалы с призывами к массовым несанкционированным акциям, беспорядкам", — отметил Субботин.
По его словам, сайты заблокированы, а материалы удалены из соцсетей. Эту работу ведомство проводит каждый день с начала спецоперации, отметил Субботин.
При этом ни одно из СМИ, попавших под ограничения, не обратились в Роскомнадзор с просьбой вновь получить разрешение на работу в России, заключил собеседник агентства.
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Сенатор считает, что украинские фейки о контрнаступлении не достигают цели
5 июня, 15:27
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоТехнологииРоссияВадим СубботинФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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