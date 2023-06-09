https://ria.ru/20230609/roskomnadzor-1877118432.html

В Роскомнадзоре рассказали о количестве заблокированных ресурсов с фейками

В Роскомнадзоре рассказали о количестве заблокированных ресурсов с фейками - РИА Новости, 09.06.2023

В Роскомнадзоре рассказали о количестве заблокированных ресурсов с фейками

Роскомнадзор с 24 февраля 2022 года ограничил доступ к примерно 206 тысячам ресурсов с фейками о СВО, дискредитацией армии и призывами к несанкционированным... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T06:10

2023-06-09T06:10

2023-06-09T07:34

общество

технологии

россия

вадим субботин

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

специальная военная операция на украине

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СОЧИ, 9 июн — РИА Новости. Роскомнадзор с 24 февраля 2022 года ограничил доступ к примерно 206 тысячам ресурсов с фейками о СВО, дискредитацией армии и призывами к несанкционированным акциям, заявил РИА Новости заместитель главы ведомства Вадим Субботин в кулуарах конференции "Локальное радио: инновации и перспективы"."С 24 февраля — это примерно 206 тысяч страниц сайтов с недостоверными материалами по линии СВО, плюс дискредитация Вооруженных сил России, и в этом количестве еще есть материалы с призывами к массовым несанкционированным акциям, беспорядкам", — отметил Субботин.По его словам, сайты заблокированы, а материалы удалены из соцсетей. Эту работу ведомство проводит каждый день с начала спецоперации, отметил Субботин.При этом ни одно из СМИ, попавших под ограничения, не обратились в Роскомнадзор с просьбой вновь получить разрешение на работу в России, заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230605/feyki-1876251127.html

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общество, технологии, россия, вадим субботин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)