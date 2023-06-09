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В Росавиации назвали число иностранных авиакомпаний, летающих через Россию
В Росавиации назвали число иностранных авиакомпаний, летающих через Россию - РИА Новости, 09.06.2023
В Росавиации назвали число иностранных авиакомпаний, летающих через Россию
Одиннадцать иностранных авиакомпаний в 2023 году выполняют полеты через воздушное пространство России по кроссполярным маршрутам, сообщает Росавиация. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T04:39
2023-06-09T04:39
2023-06-09T04:39
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Одиннадцать иностранных авиакомпаний в 2023 году выполняют полеты через воздушное пространство России по кроссполярным маршрутам, сообщает Росавиация. "В 2023 году через воздушное пространство России по кроссполярным маршрутам регулярно выполняют полеты 11 иностранных авиакомпаний: Air India Limited, Cathay Pacific Airways, China Cargo Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Emirates, Etihad Airways, Pakistan International Airlines, Philippine Airlines, Qatar Airways Company, Qatar Executive", – говорится в сообщении. Система кроссполярных маршрутов – это кратчайшие международные воздушные трассы, пролегающие над территорией Северного Ледовитого океана и соединяющие Северную Америку со странами Восточной и Юго-Восточной Азии через воздушное пространство России. Трассы открыты в феврале 2001 года и проходят через Северный полюс, океанические секторы центров организации воздушного движения (ОВД) Мурманска и Магадана, далее в районах центров ОВД Хатанги, Красноярска, Якутска, Благовещенска. При планировании кроссполярных перелетов авиакомпаниям в качестве запасных по маршруту доступны для выбора 15 международных аэродромов России. Росавиация отмечает, что использование кроссполярных маршрутов позволяет авиакомпаниям уменьшить логистические затраты на 25 процентов от общей стоимости рейса: сокращение полетного времени, экономия топлива,️ снижение размера отчислений за аэронавигационное обслуживание.
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новости - туризм, северный ледовитый океан, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), china eastern airlines, china southern airlines, россия, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Северный Ледовитый океан, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Россия, Туризм
В Росавиации назвали число иностранных авиакомпаний, летающих через Россию
Росавиация: 11 иностранных авиакомпаний летают через Россию по кроссполярным маршрутам