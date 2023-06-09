https://ria.ru/20230609/rosaviatsiya-1876916163.html

В Росавиации назвали число иностранных авиакомпаний, летающих через Россию

В Росавиации назвали число иностранных авиакомпаний, летающих через Россию - РИА Новости, 09.06.2023

В Росавиации назвали число иностранных авиакомпаний, летающих через Россию

Одиннадцать иностранных авиакомпаний в 2023 году выполняют полеты через воздушное пространство России по кроссполярным маршрутам, сообщает Росавиация. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T04:39

2023-06-09T04:39

2023-06-09T04:39

туризм

новости - туризм

северный ледовитый океан

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

china eastern airlines

china southern airlines

россия

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855355126_0:217:3067:1942_1920x0_80_0_0_86410a108507da940ca4438fefea84f1.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Одиннадцать иностранных авиакомпаний в 2023 году выполняют полеты через воздушное пространство России по кроссполярным маршрутам, сообщает Росавиация. "В 2023 году через воздушное пространство России по кроссполярным маршрутам регулярно выполняют полеты 11 иностранных авиакомпаний: Air India Limited, Cathay Pacific Airways, China Cargo Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Emirates, Etihad Airways, Pakistan International Airlines, Philippine Airlines, Qatar Airways Company, Qatar Executive", – говорится в сообщении. Система кроссполярных маршрутов – это кратчайшие международные воздушные трассы, пролегающие над территорией Северного Ледовитого океана и соединяющие Северную Америку со странами Восточной и Юго-Восточной Азии через воздушное пространство России. Трассы открыты в феврале 2001 года и проходят через Северный полюс, океанические секторы центров организации воздушного движения (ОВД) Мурманска и Магадана, далее в районах центров ОВД Хатанги, Красноярска, Якутска, Благовещенска. При планировании кроссполярных перелетов авиакомпаниям в качестве запасных по маршруту доступны для выбора 15 международных аэродромов России. Росавиация отмечает, что использование кроссполярных маршрутов позволяет авиакомпаниям уменьшить логистические затраты на 25 процентов от общей стоимости рейса: сокращение полетного времени, экономия топлива,️ снижение размера отчислений за аэронавигационное обслуживание.

https://ria.ru/20230608/magadan-1876893734.html

северный ледовитый океан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, северный ледовитый океан, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), china eastern airlines, china southern airlines, россия, туризм