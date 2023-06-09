https://ria.ru/20230609/rosatom-1877216097.html

Лихачев прокомментировал планы Запада вытеснить "Росатом" с мирового рынка

Лихачев прокомментировал планы Запада вытеснить "Росатом" с мирового рынка - РИА Новости, 09.06.2023

Лихачев прокомментировал планы Запада вытеснить "Росатом" с мирового рынка

"Росатом" будет развиваться и двигаться вперед на мировом атомном рынке, несмотря на планы Вашингтона и Лондона вытеснить Россию с него, заявил РИА Новости... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T14:17

2023-06-09T14:17

2023-06-09T14:28

сша

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

вашингтон (штат)

лондон

алексей лихачев

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СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. "Росатом" будет развиваться и двигаться вперед на мировом атомном рынке, несмотря на планы Вашингтона и Лондона вытеснить Россию с него, заявил РИА Новости генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев.Накануне Белый дом сообщил, что США и Великобритания согласовали новое экономическое партнерство, нацеленное на противодействие России на мировом рынке атомной энергетики."Росатом" будет продолжать работать, эти разного рода союзы достаточно регулярно возникают, с той же регулярностью исчезают, а "Росатом" будет двигаться вперед, постольку поскольку мы имеем конкурентное предложение фактически по всему спектру ядерного спроса", - сказал Лихачев.

https://ria.ru/20230607/stantsiya-1876834349.html

сша

россия

вашингтон (штат)

лондон

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сша, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, вашингтон (штат), лондон, алексей лихачев