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Лихачев прокомментировал планы Запада вытеснить "Росатом" с мирового рынка
Лихачев прокомментировал планы Запада вытеснить "Росатом" с мирового рынка - РИА Новости, 09.06.2023
Лихачев прокомментировал планы Запада вытеснить "Росатом" с мирового рынка
"Росатом" будет развиваться и двигаться вперед на мировом атомном рынке, несмотря на планы Вашингтона и Лондона вытеснить Россию с него, заявил РИА Новости... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T14:17
2023-06-09T14:17
2023-06-09T14:28
сша
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
вашингтон (штат)
лондон
алексей лихачев
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СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. "Росатом" будет развиваться и двигаться вперед на мировом атомном рынке, несмотря на планы Вашингтона и Лондона вытеснить Россию с него, заявил РИА Новости генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев.Накануне Белый дом сообщил, что США и Великобритания согласовали новое экономическое партнерство, нацеленное на противодействие России на мировом рынке атомной энергетики."Росатом" будет продолжать работать, эти разного рода союзы достаточно регулярно возникают, с той же регулярностью исчезают, а "Росатом" будет двигаться вперед, постольку поскольку мы имеем конкурентное предложение фактически по всему спектру ядерного спроса", - сказал Лихачев.
https://ria.ru/20230607/stantsiya-1876834349.html
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сша, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, вашингтон (штат), лондон, алексей лихачев
США, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия, Вашингтон (штат), Лондон, Алексей Лихачев
Лихачев прокомментировал планы Запада вытеснить "Росатом" с мирового рынка
Лихачев сообщил, что "Росатом" будет развиваться и двигаться вперед на мировом рынке