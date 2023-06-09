https://ria.ru/20230609/rets-1877161913.html

РЭЦ в 2022 году оказал поддержку 311 компаниям Ленинградской области

РЭЦ в 2022 году оказал поддержку 311 компаниям Ленинградской области - РИА Новости, 09.06.2023

РЭЦ в 2022 году оказал поддержку 311 компаниям Ленинградской области

Поддержку Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) за 2022 год получили 311 компаний Ленинградской области, а объем поддержанного экспорта составил РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T11:38

2023-06-09T11:38

2023-06-09T11:38

экономика

российский экспортный центр (рэц)

россия

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Поддержку Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) за 2022 год получили 311 компаний Ленинградской области, а объем поддержанного экспорта составил более 558 миллионов долларов, рассказал руководитель представительства РЭЦ в Санкт-Петербурге Андрей Миронов."Общее число оказанных экспортерам услуг РЭЦ составило более 1220. Кроме того, 73 предприятия прошли обучение в Школе экспорта РЭЦ, что позволило им значительно улучшить уровень своей компетентности в сфере ВЭД", - говорится в сообщении РЭЦ."Комплексная работа всех институтов поддержки экспорта по преодолению новых вызовов, связанных с беспрецедентными санкциями в отношении нашей страны, адаптация мер поддержки для освоения новых рынков позволяют наращивать объемы экспорта предприятий Ленинградской области. Российский экспортный центр продолжает активную работу над улучшением условий для компаний Ленинградской области, предоставляя необходимые знания и инструменты для успешного продвижения продукции местных экспортеров на зарубежные рынки", - отметил Миронов."В 2022 году компании, ориентированные на экспорт в европейские страны, были вынуждены искать новые рынки сбыта. Широкий набор инструментов поддержки на региональном уровне, дополняющий федеральные меры поддержки, помог экспортерам отрывать новые страны, а потребителям дружественных стран открывать для себя продукцию областных предприятий. Эффективным инструментом для развития экспортного потенциала показали себя бизнес-миссии. Ключевыми рынками для предприятий Ленобласти видим страны Ближнего Востока, в 2023 намерены исследовать покупательский спрос также в Индонезии и Бразилии", - добавил зампредседателя правительства Ленинградской области, глава комитета экономического развития и инвестиционной деятельности региона Дмитрий Ялов.

https://ria.ru/20230607/produktsiya-1876802148.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, российский экспортный центр (рэц), россия