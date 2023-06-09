https://ria.ru/20230609/rayony-1877189258.html

Руденя: каждый район Тверской области поддерживает участников СВО

Руденя: каждый район Тверской области поддерживает участников СВО - РИА Новости, 09.06.2023

Руденя: каждый район Тверской области поддерживает участников СВО

Каждый район Тверской области поддерживает участников СВО, сообщил губернатор региона Игорь Руденя в эфире телеканала "Россия 24" Тверь. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T13:13

2023-06-09T13:13

2023-06-09T13:13

тверская область

тверская область

игорь руденя

тверь

сво

спецоперация

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ТВЕРЬ, 9 июн — РИА Новости. Каждый район Тверской области поддерживает участников СВО, сообщил губернатор региона Игорь Руденя в эфире телеканала "Россия 24" Тверь."Сегодня каждый район региона самостоятельно, инициативно готовит и отправляет гуманитарную помощь для наших военнослужащих. Это питание, одежда, стройматериалы, генераторы. Сегодня также важны меры поддержки семей военнослужащих. Это отдых детей в лагерях, льготы при газификации домов и квартир. Никто сегодня не остается в стороне. Все ждут наших героев с Победой!", - сказал Руденя.Глава региона отметил, что Тверская область направила более 500 тонн гуманитарного груза для военнослужащих в зону СВО.С 1 июня в Твери приступил к работе областной филиал государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". За первые дни работы в туда обратились более 80 человек.В муниципальных образованиях приступили к работе социальные координаторы, к которым могут обращаться ветераны боевых действий и члены их семей. При необходимости специалисты будут выезжать к месту проживания людей, которым необходима помощь.В пресс-службе регионального правительства пояснили, что в поддержке военнослужащих участвуют военно-патриотические молодёжные организации, Тверской областной совет ветеранов, волонтёрский штаб "Помощь Донбассу", региональный штаб движения "МыВместе".Для семей военнослужащих в Верхневолжье действует порядка 20 мер поддержки. Это возможность бесплатно посетить спортивные и культурные мероприятия, первоочередное право на зачисление детей в детский сад, группы продлённого дня, организации допобразования, внеочередное обслуживание в государственных медицинских организациях, бесплатное предоставление социальных услуг на дому, полное освобождение на период прохождения службы мобилизованными от платы за детский сад. Участники специальной военной операции и члены их семей могут получить до 150 тысяч рублей на газификацию своих домовладений.Также по желанию детям участников СВО предоставляются льготные путёвки в загородные, пришкольные, трудовые лагеря Тверской области во время летних каникул. В первую смену в организациях отдыха и оздоровления отдыхают 648 детей участников СВО, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230416/rudenya-1865654256.html

https://ria.ru/20230530/gazifikatsiya-1875153651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тверская область, игорь руденя, тверь, сво, спецоперация