https://ria.ru/20230609/raspisanie-1877238384.html
Расписание общественного транспорта Подмосковья изменится в праздники
Расписание общественного транспорта Подмосковья изменится в праздники - РИА Новости, 09.06.2023
Расписание общественного транспорта Подмосковья изменится в праздники
Расписание движения общественного транспорта в Московской области, включая автобусы и пригородные поезда, изменится в связи с празднованием Дня России, сообщило РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T15:04
2023-06-09T15:04
2023-06-09T15:04
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мострансавто
центральная пригородная пассажирская компания
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Расписание движения общественного транспорта в Московской области, включая автобусы и пригородные поезда, изменится в связи с празднованием Дня России, сообщило министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "В связи с празднованием Дня России в предстоящие выходные изменится расписание общественного транспорта. Как сообщили в Минтрансе Подмосковья, 10 и 12 июня автобусы и будут курсировать по расписанию субботы, а 11 июня – по расписанию воскресенья. В праздничные дни на маршрутах Подмосковья будут курсировать более 7 тысяч автобусов, более 3 тысяч из них – Мострансавто", - отмечается в пресс-релизе. Пригородные поезда ЦППК совместно с МЖД в Подмосковье 10 и 11 июня буду работать по расписанию субботы, 12 июня – по расписанию воскресенья. Дополнительные экспрессы до Тулы, Узловой и Рязани в праздничные дни появятся На Курском, Павелецком и Казанском направлениях. Абонементы "Выходного дня" будут действовать с 9 по 13 июня включительно на пригородные поезда МТППК.
https://ria.ru/20230504/mostransavto-1869629538.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), мострансавто, центральная пригородная пассажирская компания
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мострансавто, Центральная пригородная пассажирская компания