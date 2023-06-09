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На Арабатской стрелке усилят систему ПВО после ракетного удара - РИА Новости, 09.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:59 09.06.2023 (обновлено: 17:08 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/pvo-1877276926.html
На Арабатской стрелке усилят систему ПВО после ракетного удара
На Арабатской стрелке усилят систему ПВО после ракетного удара - РИА Новости, 09.06.2023
На Арабатской стрелке усилят систему ПВО после ракетного удара
Система противовоздушной обороны (ПВО) на Арабатской стрелке в Херсонской области будет усилена после нанесенного удара со стороны ВСУ, сообщают власти региона... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T16:59
2023-06-09T17:08
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
безопасность
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Система противовоздушной обороны (ПВО) на Арабатской стрелке в Херсонской области будет усилена после нанесенного удара со стороны ВСУ, сообщают власти региона в телеграм-канале.Ранее в экстренных службах сообщили, что украинские войска нанесли ракетный удар, предположительно Storm Shadow, по детской базе отдыха на Арабатской стрелке в Геническом районе Херсонской области. Информации и жертвах и разрушениях пока нет."Благодаря эффективной работе сил и средств ПВО удается отражать каждодневные атаки и сбивать практически все ракеты. Сегодня вражеские ракеты смогли впервые достичь своей цели и поразить гражданские объекты. После данного инцидента противовоздушная оборона на Арабатской стрелке будет усилена", - говорится в сообщении администрации Херсонской области.
https://ria.ru/20230604/pvo-1876075289.html
херсонская область
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
На Арабатской стрелке усилят систему ПВО после ракетного удара

Херсонские власти пообещали усилить систему ПВО на Арабатской стрелке после удара ВСУ

Обстрел пионерского лагеря в Херсонской области тремя ракетами "Storm Shadow" со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео
Обстрел пионерского лагеря в Херсонской области тремя ракетами Storm Shadow со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео
Обстрел пионерского лагеря в Херсонской области тремя ракетами "Storm Shadow" со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Система противовоздушной обороны (ПВО) на Арабатской стрелке в Херсонской области будет усилена после нанесенного удара со стороны ВСУ, сообщают власти региона в телеграм-канале.
Ранее в экстренных службах сообщили, что украинские войска нанесли ракетный удар, предположительно Storm Shadow, по детской базе отдыха на Арабатской стрелке в Геническом районе Херсонской области. Информации и жертвах и разрушениях пока нет.
"Благодаря эффективной работе сил и средств ПВО удается отражать каждодневные атаки и сбивать практически все ракеты. Сегодня вражеские ракеты смогли впервые достичь своей цели и поразить гражданские объекты. После данного инцидента противовоздушная оборона на Арабатской стрелке будет усилена", - говорится в сообщении администрации Херсонской области.
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