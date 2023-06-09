https://ria.ru/20230609/pvo-1877276926.html

На Арабатской стрелке усилят систему ПВО после ракетного удара

На Арабатской стрелке усилят систему ПВО после ракетного удара - РИА Новости, 09.06.2023

На Арабатской стрелке усилят систему ПВО после ракетного удара

Система противовоздушной обороны (ПВО) на Арабатской стрелке в Херсонской области будет усилена после нанесенного удара со стороны ВСУ, сообщают власти региона... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T16:59

2023-06-09T16:59

2023-06-09T17:08

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

безопасность

россия

украина

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Система противовоздушной обороны (ПВО) на Арабатской стрелке в Херсонской области будет усилена после нанесенного удара со стороны ВСУ, сообщают власти региона в телеграм-канале.Ранее в экстренных службах сообщили, что украинские войска нанесли ракетный удар, предположительно Storm Shadow, по детской базе отдыха на Арабатской стрелке в Геническом районе Херсонской области. Информации и жертвах и разрушениях пока нет."Благодаря эффективной работе сил и средств ПВО удается отражать каждодневные атаки и сбивать практически все ракеты. Сегодня вражеские ракеты смогли впервые достичь своей цели и поразить гражданские объекты. После данного инцидента противовоздушная оборона на Арабатской стрелке будет усилена", - говорится в сообщении администрации Херсонской области.

https://ria.ru/20230604/pvo-1876075289.html

херсонская область

россия

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Кирилл Волков

херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность, россия, украина, ситуация в днр и лнр