Ярославский губернатор обсудил с главой Роскосмоса перспективные проекты
Ярославский губернатор Евраев обсудил с главой Роскосмоса Борисовым перспективные проекты
© Фото : Правительство Ярославской областиГубернатор Ярославской области Михаил Евраев и глава Роскосмоса Юрий Борисов во время встречи
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев и глава Роскосмоса Юрий Борисов во время встречи
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев провел рабочую встречу с генеральным директором Роскосмоса Юрием Борисовым, обсудив, в частности, возможность реализации образовательных проектов в сфере радиоэлектроники и телекоммуникаций, сообщает на сайте областное правительство.
Сообщается, что Юрий Борисов прибыл в Ярославскую область, чтобы оценить реализацию программы перехода на конвейерное производство унифицированной бортовой аппаратуры в АО "Ярославский радиозавод".
Губернатор Михаил Евраев на рабочей встрече подчеркнул, что Ярославский радиозавод, входящий в холдинг "Российские космические системы", является одним из ключевых предприятий в структуре промышленности региона.
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"Со стороны правительства области предприятию обеспечена вся необходимая поддержка. Для развития инженерной школы создаем в Рыбинске вместе с "Ростехом" производственно-образовательный центр. Аналогичные проекты нужны в сфере радиоэлектроники и телекоммуникаций. И мы будем рады совместной работе с "Роскосмосом" в этом направлении", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Юрий Борисов на встрече с губернатором положительно оценил имеющееся у предприятия одобренное правительством области соглашение с Ярославским техникумом радиоэлектроники и телекоммуникаций по вопросам подготовки кадров для космической отрасли и повышения квалификации рабочих.
Борисов заверил губернатора, что у корпорации огромные планы по развитию Ярославского радиозавода. "Он должен стать для нас базовым производством широкой номенклатуры космической аппаратуры. Уже предусмотрены различные проекты по его развитию и оснащению", - цитирует Борисова пресс-служба областного правительства.
В рамках встречи Михаил Евраев также поблагодарил главу "Роскосмоса" за участие госкорпорации в обновлении экспозиции музея "Космос" в поселке Никульское, где сейчас завершается подготовка к празднованию 60-летия полета в космос Валентины Терешковой.