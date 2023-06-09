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Ярославский губернатор обсудил с главой Роскосмоса перспективные проекты - РИА Новости, 09.06.2023
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Ярославская область
 
17:54 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/proekty-1877295340.html
Ярославский губернатор обсудил с главой Роскосмоса перспективные проекты
Ярославский губернатор обсудил с главой Роскосмоса перспективные проекты - РИА Новости, 09.06.2023
Ярославский губернатор обсудил с главой Роскосмоса перспективные проекты
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев провел рабочую встречу с генеральным директором Роскосмоса Юрием Борисовым, обсудив, в частности, возможность... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T17:54
2023-06-09T17:54
ярославская область
ярославская область
юрий борисов (роскосмос)
михаил евраев
роскосмос
рыбинск
российские космические системы
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев провел рабочую встречу с генеральным директором Роскосмоса Юрием Борисовым, обсудив, в частности, возможность реализации образовательных проектов в сфере радиоэлектроники и телекоммуникаций, сообщает на сайте областное правительство. Сообщается, что Юрий Борисов прибыл в Ярославскую область, чтобы оценить реализацию программы перехода на конвейерное производство унифицированной бортовой аппаратуры в АО "Ярославский радиозавод". Губернатор Михаил Евраев на рабочей встрече подчеркнул, что Ярославский радиозавод, входящий в холдинг "Российские космические системы", является одним из ключевых предприятий в структуре промышленности региона. "Со стороны правительства области предприятию обеспечена вся необходимая поддержка. Для развития инженерной школы создаем в Рыбинске вместе с "Ростехом" производственно-образовательный центр. Аналогичные проекты нужны в сфере радиоэлектроники и телекоммуникаций. И мы будем рады совместной работе с "Роскосмосом" в этом направлении", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Юрий Борисов на встрече с губернатором положительно оценил имеющееся у предприятия одобренное правительством области соглашение с Ярославским техникумом радиоэлектроники и телекоммуникаций по вопросам подготовки кадров для космической отрасли и повышения квалификации рабочих. Борисов заверил губернатора, что у корпорации огромные планы по развитию Ярославского радиозавода. "Он должен стать для нас базовым производством широкой номенклатуры космической аппаратуры. Уже предусмотрены различные проекты по его развитию и оснащению", - цитирует Борисова пресс-служба областного правительства. В рамках встречи Михаил Евраев также поблагодарил главу "Роскосмоса" за участие госкорпорации в обновлении экспозиции музея "Космос" в поселке Никульское, где сейчас завершается подготовка к празднованию 60-летия полета в космос Валентины Терешковой.
https://ria.ru/20230529/kosmos-1874937200.html
https://ria.ru/20230427/roskosmos-1868162038.html
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ярославская область, юрий борисов (роскосмос), михаил евраев, роскосмос, рыбинск, российские космические системы
Ярославская область, Ярославская область, Юрий Борисов (Роскосмос), Михаил Евраев, Роскосмос, Рыбинск, Российские космические системы
Ярославский губернатор обсудил с главой Роскосмоса перспективные проекты

Ярославский губернатор Евраев обсудил с главой Роскосмоса Борисовым перспективные проекты

© Фото : Правительство Ярославской областиГубернатор Ярославской области Михаил Евраев и глава Роскосмоса Юрий Борисов во время встречи
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев и глава Роскосмоса Юрий Борисов во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© Фото : Правительство Ярославской области
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев и глава Роскосмоса Юрий Борисов во время встречи
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев провел рабочую встречу с генеральным директором Роскосмоса Юрием Борисовым, обсудив, в частности, возможность реализации образовательных проектов в сфере радиоэлектроники и телекоммуникаций, сообщает на сайте областное правительство.
Сообщается, что Юрий Борисов прибыл в Ярославскую область, чтобы оценить реализацию программы перехода на конвейерное производство унифицированной бортовой аппаратуры в АО "Ярославский радиозавод".
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Губернатор Михаил Евраев на рабочей встрече подчеркнул, что Ярославский радиозавод, входящий в холдинг "Российские космические системы", является одним из ключевых предприятий в структуре промышленности региона.
«
"Со стороны правительства области предприятию обеспечена вся необходимая поддержка. Для развития инженерной школы создаем в Рыбинске вместе с "Ростехом" производственно-образовательный центр. Аналогичные проекты нужны в сфере радиоэлектроники и телекоммуникаций. И мы будем рады совместной работе с "Роскосмосом" в этом направлении", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Юрий Борисов на встрече с губернатором положительно оценил имеющееся у предприятия одобренное правительством области соглашение с Ярославским техникумом радиоэлектроники и телекоммуникаций по вопросам подготовки кадров для космической отрасли и повышения квалификации рабочих.
Борисов заверил губернатора, что у корпорации огромные планы по развитию Ярославского радиозавода. "Он должен стать для нас базовым производством широкой номенклатуры космической аппаратуры. Уже предусмотрены различные проекты по его развитию и оснащению", - цитирует Борисова пресс-служба областного правительства.
В рамках встречи Михаил Евраев также поблагодарил главу "Роскосмоса" за участие госкорпорации в обновлении экспозиции музея "Космос" в поселке Никульское, где сейчас завершается подготовка к празднованию 60-летия полета в космос Валентины Терешковой.
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Ярославская областьЯрославская областьЮрий Борисов (Роскосмос)Михаил ЕвраевРоскосмосРыбинскРоссийские космические системы
 
 
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