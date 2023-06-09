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Миллер пригласил Путина на открытие ФОКов по программе "Газпром детям" - РИА Новости, 09.06.2023
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20:37 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/priglashenie-1877322766.html
Миллер пригласил Путина на открытие ФОКов по программе "Газпром детям"
Миллер пригласил Путина на открытие ФОКов по программе "Газпром детям" - РИА Новости, 09.06.2023
Миллер пригласил Путина на открытие ФОКов по программе "Газпром детям"
Глава "Газпрома" Алексей Миллер пригласил президента России Владимира Путина на открытие в этом году физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) в рамках... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T20:37
2023-06-09T20:37
общество
россия
алексей миллер
владимир путин
газпром
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СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер пригласил президента России Владимира Путина на открытие в этом году физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) в рамках программы "Газпром детям". "Газпром", вы знаете, социально ответственная компания. Мы хотим, чтобы молодое подрастающее поколение росло крепким, здоровым, спортивным, выносливым. В рамках программы мы введем еще шесть ФОКов до конца года. И я в любом случае вас приглашаю на торжественные мероприятия по случаю открытия этих объектов", - сказал он Путину. Президент в пятницу посетил Академию единоборств на федеральной территории "Сириус". Об объекте ему рассказал Миллер.
https://ria.ru/20230606/gazprom-1876576571.html
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общество, россия, алексей миллер, владимир путин, газпром
Общество, Россия, Алексей Миллер, Владимир Путин, Газпром
Миллер пригласил Путина на открытие ФОКов по программе "Газпром детям"

Глава "Газпрома" Миллер пригласил Путина на открытие ФОКов по программе "Газпром детям"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер
Президент РФ Владимир Путин и председатель правления компании Газпром Алексей Миллер - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер. Архивное фото
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СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер пригласил президента России Владимира Путина на открытие в этом году физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) в рамках программы "Газпром детям".
"Газпром", вы знаете, социально ответственная компания. Мы хотим, чтобы молодое подрастающее поколение росло крепким, здоровым, спортивным, выносливым. В рамках программы мы введем еще шесть ФОКов до конца года. И я в любом случае вас приглашаю на торжественные мероприятия по случаю открытия этих объектов", - сказал он Путину.
Президент в пятницу посетил Академию единоборств на федеральной территории "Сириус". Об объекте ему рассказал Миллер.
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ОбществоРоссияАлексей МиллерВладимир ПутинГазпром
 
 
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