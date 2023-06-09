https://ria.ru/20230609/priglashenie-1877322766.html

Миллер пригласил Путина на открытие ФОКов по программе "Газпром детям"

Миллер пригласил Путина на открытие ФОКов по программе "Газпром детям" - РИА Новости, 09.06.2023

Миллер пригласил Путина на открытие ФОКов по программе "Газпром детям"

Глава "Газпрома" Алексей Миллер пригласил президента России Владимира Путина на открытие в этом году физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) в рамках... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T20:37

2023-06-09T20:37

2023-06-09T20:37

общество

россия

алексей миллер

владимир путин

газпром

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СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер пригласил президента России Владимира Путина на открытие в этом году физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) в рамках программы "Газпром детям". "Газпром", вы знаете, социально ответственная компания. Мы хотим, чтобы молодое подрастающее поколение росло крепким, здоровым, спортивным, выносливым. В рамках программы мы введем еще шесть ФОКов до конца года. И я в любом случае вас приглашаю на торжественные мероприятия по случаю открытия этих объектов", - сказал он Путину. Президент в пятницу посетил Академию единоборств на федеральной территории "Сириус". Об объекте ему рассказал Миллер.

https://ria.ru/20230606/gazprom-1876576571.html

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общество, россия, алексей миллер, владимир путин, газпром