https://ria.ru/20230609/premiya-1877194091.html
Глава "Справедливой помощи Доктора Лизы" получила госпремию за правозащиту
Глава "Справедливой помощи Доктора Лизы" получила госпремию за правозащиту - РИА Новости, 09.06.2023
Глава "Справедливой помощи Доктора Лизы" получила госпремию за правозащиту
Государственная премия России за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности за 2022 год присуждена главе фонда "Справедливая помощь Доктора... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T13:23
2023-06-09T13:23
2023-06-09T13:23
россия
валерий фадеев
справедливая помощь доктора лизы
общество
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Государственная премия России за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности за 2022 год присуждена главе фонда "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольге Демичевой, сообщил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. "Государственная премия России за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности за 2022 год присуждена Ольге Юрьевне Демичевой, президенту международного фонда "Справедливая помощь доктора Лизы ", - сказал Фадеев на пресс-конференции. Государственная премия - высшее признание заслуг деятелей науки, культуры и правозащиты перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 миллионов рублей) лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.
https://ria.ru/20230609/premiya-1877187356.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валерий фадеев, справедливая помощь доктора лизы, общество
Россия, Валерий Фадеев, Справедливая помощь Доктора Лизы, Общество
Глава "Справедливой помощи Доктора Лизы" получила госпремию за правозащиту
Госпремию за достижения в правозащите получила глава "Справедливой помощи Доктора Лизы"
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Государственная премия России за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности за 2022 год присуждена главе фонда "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольге Демичевой, сообщил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.
"Государственная премия России за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности за 2022 год присуждена Ольге Юрьевне Демичевой, президенту международного фонда "Справедливая помощь доктора Лизы ", - сказал Фадеев на пресс-конференции.
Государственная премия - высшее признание заслуг деятелей науки, культуры и правозащиты перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 миллионов рублей) лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.
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