https://ria.ru/20230609/premiya-1877188343.html

Реставраторам Третьяковской галереи присудили Государственную премию

Реставраторам Третьяковской галереи присудили Государственную премию - РИА Новости, 09.06.2023

Реставраторам Третьяковской галереи присудили Государственную премию

Госпремия за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2022 год присуждена коллективу реставраторов из Третьяковской галереи за работу над... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T13:11

2023-06-09T13:11

2023-06-09T13:15

культура

третьяковская галерея

илья репин

владимир толстой

россия

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Госпремия за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2022 год присуждена коллективу реставраторов из Третьяковской галереи за работу над картиной Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван", сообщил советник президента РФ по культуре Владимир Толстой."Государственную премию в этом году получит коллектив реставраторов из Третьяковской галереи за работу над картиной Репина "Иван Грозный и сын его Иван", - сказал Толстой на пресс-конференции в пятницу.Картина Репина была повреждена вандалом в 2018 году, ее реставрация заняла четыре года. В мае 2022 года полотно было вывешено для пресс-показа, а затем перемещено в хранилище до момента появления защитной капсулы.Государственная премия – высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 миллионов рублей) лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.

https://ria.ru/20230609/gospremiya-1877187905.html

россия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

третьяковская галерея, илья репин, владимир толстой, россия