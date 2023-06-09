https://ria.ru/20230609/premiya-1877188343.html
Реставраторам Третьяковской галереи присудили Государственную премию
Реставраторам Третьяковской галереи присудили Государственную премию - РИА Новости, 09.06.2023
Реставраторам Третьяковской галереи присудили Государственную премию
Госпремия за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2022 год присуждена коллективу реставраторов из Третьяковской галереи за работу над... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T13:11
2023-06-09T13:11
2023-06-09T13:15
культура
третьяковская галерея
илья репин
владимир толстой
россия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Госпремия за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2022 год присуждена коллективу реставраторов из Третьяковской галереи за работу над картиной Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван", сообщил советник президента РФ по культуре Владимир Толстой."Государственную премию в этом году получит коллектив реставраторов из Третьяковской галереи за работу над картиной Репина "Иван Грозный и сын его Иван", - сказал Толстой на пресс-конференции в пятницу.Картина Репина была повреждена вандалом в 2018 году, ее реставрация заняла четыре года. В мае 2022 года полотно было вывешено для пресс-показа, а затем перемещено в хранилище до момента появления защитной капсулы.Государственная премия – высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 миллионов рублей) лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.
https://ria.ru/20230609/gospremiya-1877187905.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
третьяковская галерея, илья репин, владимир толстой, россия
Культура, Третьяковская галерея, Илья Репин, Владимир Толстой, Россия
Реставраторам Третьяковской галереи присудили Государственную премию
Госпремию дали специалистам Третьяковки за работу с картиной "Иван Грозный и сын его Иван"
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Госпремия за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2022 год присуждена коллективу реставраторов из Третьяковской галереи за работу над картиной Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван", сообщил советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.
"Государственную премию в этом году получит коллектив реставраторов из Третьяковской галереи за работу над картиной Репина "Иван Грозный и сын его Иван", - сказал Толстой на пресс-конференции в пятницу.
Картина Репина была повреждена вандалом в 2018 году, ее реставрация заняла четыре года. В мае 2022 года полотно было вывешено для пресс-показа, а затем перемещено в хранилище до момента появления защитной капсулы.
Государственная премия – высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 миллионов рублей) лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.
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