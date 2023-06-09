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В Уфе потушили открытое горение на железнодорожной станции
В Уфе потушили открытое горение на железнодорожной станции - РИА Новости, 09.06.2023
В Уфе потушили открытое горение на железнодорожной станции
Открытое горение на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ) на железнодорожной станции Уфы ликвидировано, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T22:24
2023-06-09T22:24
2023-06-09T22:34
происшествия
уфа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ржд
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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УФА, 9 июн - РИА Новости. Открытое горение на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ) на железнодорожной станции Уфы ликвидировано, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.Ранее в ведомстве информировали, что в 19.05 мск произошло возгорание горюче-смазочных материалов в одном из зданий склада железнодорожной станции по адресу улица Малая Силикатная в Уфе. Отмечалось, что горят 60 кубометров ГСМ на 500 квадратных метрах. По данным регионального минздрава, в пожаре пострадал один человек, он доставлен в Республиканский ожоговый центр в тяжелом состоянии. В РЖД сообщали, что пожар не влияет на движение пассажирских поездов и не угрожает железнодорожному вокзалу. Спасатели заявили о локализации пожара в 20.48 мск."Открытое горение ликвидировано в 00.05 (22.05 пятницы по мск). Пожарные охлаждают конструкции", - говорится в сообщении в телеграм-канале ГУ МЧС по Башкирии.Уточняется, что на месте пожара проведены две пенные атаки.В башкирском управлении Роспотребнадзора сообщают, что специалисты отобрали пробы атмосферного воздуха на 18 возможных загрязнителей в трех точках жилой застройки. "Информация по результатам исследований будет опубликована дополнительно", - добавили в управлении.
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Работа пожарных на месте ликвидации возгорания на складе с ГСМ в Уфе
Огонь на складе с ГСМ в Уфе тушат с помощью почти 20 единиц техники, пожарного поезда и катера
2023-06-09T22:24
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PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ржд, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), видео
Происшествия, Уфа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), РЖД, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Уфе потушили открытое горение на железнодорожной станции
В Уфе потушили открытое горение склада с горючим на железнодорожной станции