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На железнодорожной станции в Уфе загорелся склад с горючим

На железнодорожной станции в Уфе загорелся склад с горючим - РИА Новости, 09.06.2023

На железнодорожной станции в Уфе загорелся склад с горючим

На железнодорожной станции в Уфе загорелся склад с горюче-смазочными материалами, сообщило ГУМЧС по Башкирии в Telegram-канале. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T20:05

2023-06-09T20:05

2023-06-09T21:52

происшествия

уфа

россия

республика башкортостан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ржд

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УФА, 9 июн — РИА Новости. На железнодорожной станции в Уфе загорелся склад с горюче-смазочными материалами, сообщило ГУМЧС по Башкирии в Telegram-канале."На место незамедлительно направлены силы и средства МЧС России по повышенному рангу пожара №3 в количестве 17 единиц техники, пожарный поезд и катер. Ведется тушение", — говорится в публикации.Позднее в МЧС уточнили, что пожар локализовали на площади 500 квадратных метров. Угрозы распространения огня на цистерны нет. Всего к ликвидации возгорания привлекли 114 человек и 30 единиц техники.По данным регионального Минздрава, пострадал один человек, его доставили в Республиканский ожоговый центр в тяжелом состоянии.Как сообщили в РЖД, на путях предприятия ООО "Уфа-Хим", примыкающего к станции Уфа, загорелись емкости для хранения жидкостей. Вокзал и станция не пострадали. На место случившегося направили пожарный поезд со 103 тоннами воды и семью тоннами пенообразователя.

https://ria.ru/20230527/pozhary-1874596846.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа пожарных на месте ликвидации возгорания на складе с ГСМ в Уфе Огонь на складе с ГСМ в Уфе тушат с помощью почти 20 единиц техники, пожарного поезда и катера 2023-06-09T20:05 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, уфа, россия, республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ржд