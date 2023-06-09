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На железнодорожной станции в Уфе загорелся склад с горючим
На железнодорожной станции в Уфе загорелся склад с горючим - РИА Новости, 09.06.2023
На железнодорожной станции в Уфе загорелся склад с горючим
На железнодорожной станции в Уфе загорелся склад с горюче-смазочными материалами, сообщило ГУМЧС по Башкирии в Telegram-канале. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T20:05
2023-06-09T20:05
2023-06-09T21:52
происшествия
уфа
россия
республика башкортостан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ржд
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УФА, 9 июн — РИА Новости. На железнодорожной станции в Уфе загорелся склад с горюче-смазочными материалами, сообщило ГУМЧС по Башкирии в Telegram-канале."На место незамедлительно направлены силы и средства МЧС России по повышенному рангу пожара №3 в количестве 17 единиц техники, пожарный поезд и катер. Ведется тушение", — говорится в публикации.Позднее в МЧС уточнили, что пожар локализовали на площади 500 квадратных метров. Угрозы распространения огня на цистерны нет. Всего к ликвидации возгорания привлекли 114 человек и 30 единиц техники.По данным регионального Минздрава, пострадал один человек, его доставили в Республиканский ожоговый центр в тяжелом состоянии.Как сообщили в РЖД, на путях предприятия ООО "Уфа-Хим", примыкающего к станции Уфа, загорелись емкости для хранения жидкостей. Вокзал и станция не пострадали. На место случившегося направили пожарный поезд со 103 тоннами воды и семью тоннами пенообразователя.
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Работа пожарных на месте ликвидации возгорания на складе с ГСМ в Уфе
Огонь на складе с ГСМ в Уфе тушат с помощью почти 20 единиц техники, пожарного поезда и катера
2023-06-09T20:05
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происшествия, уфа, россия, республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ржд
Происшествия, Уфа, Россия, Республика Башкортостан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), РЖД
На железнодорожной станции в Уфе загорелся склад с горючим
На железнодорожной станции в Уфе загорелся склад с горюче-смазочными материалами