https://ria.ru/20230609/pozhar-1877274334.html

На юго-востоке Москвы загорелось здание

На юго-востоке Москвы загорелось здание - РИА Новости, 09.06.2023

На юго-востоке Москвы загорелось здание

Административное здание загорелось на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T16:50

2023-06-09T16:50

2023-06-09T16:50

происшествия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Административное здание загорелось на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Произошло возгорание в административном здании по адресу: 2-й Южнопортовый проезд, дом 26, строение 16", - сказал собеседник агентства. По его словам, причина пожара и его площадь устанавливаются. До прибытия дежурных подразделений люди самостоятельно покинули горящее здание.

https://ria.ru/20230607/pozhar-1876830966.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва