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На юго-востоке Москвы загорелось здание - РИА Новости, 09.06.2023
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16:50 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/pozhar-1877274334.html
На юго-востоке Москвы загорелось здание
На юго-востоке Москвы загорелось здание - РИА Новости, 09.06.2023
На юго-востоке Москвы загорелось здание
Административное здание загорелось на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T16:50
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происшествия
москва
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Административное здание загорелось на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Произошло возгорание в административном здании по адресу: 2-й Южнопортовый проезд, дом 26, строение 16", - сказал собеседник агентства. По его словам, причина пожара и его площадь устанавливаются. До прибытия дежурных подразделений люди самостоятельно покинули горящее здание.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На юго-востоке Москвы загорелось здание

Экстренные службы: на юго-востоке Москвы загорелось административное здание

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Административное здание загорелось на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Произошло возгорание в административном здании по адресу: 2-й Южнопортовый проезд, дом 26, строение 16", - сказал собеседник агентства.
По его словам, причина пожара и его площадь устанавливаются. До прибытия дежурных подразделений люди самостоятельно покинули горящее здание.
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В Москве человек погиб при пожаре на проспекте Вернадского
7 июня, 22:54
 
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