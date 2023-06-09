В Херсонской области из-за украинских обстрелов загорелись леса
В районе Новой Каховки и Алешек из-за украинских обстрелов начались лесные пожары
© РИА НовостиДым от пожара, возникшего из-за обстрела ВСУ
© РИА Новости
Дым от пожара, возникшего из-за обстрела ВСУ
НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская обл.), 9 июн - РИА Новости. Непрекращающиеся обстрелы со стороны украинских войск в условиях жаркой сухой погоды, установившейся в Херсонской области, привели к лесным пожарам в районе Новой Каховки и Алёшек, передаёт корреспондент РИА Новости.
Лес горит вокруг города Алёшки, затопленного в результате разрушения Каховской ГЭС. Огнем также охвачен лес в районе Новой Каховки. Подъезд пожарных к горящим участкам леса осложняет подтопление трассы М14 на участке между Новой Каховкой и Алёшками и постоянные обстрелы со стороны украинских войск.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Регион с 30 сентября 2022 года вошел в состав России по итогам референдума.