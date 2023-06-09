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В Херсонской области из-за украинских обстрелов загорелись леса - РИА Новости, 09.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:04 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/pozhar-1877212080.html
В Херсонской области из-за украинских обстрелов загорелись леса
В Херсонской области из-за украинских обстрелов загорелись леса - РИА Новости, 09.06.2023
В Херсонской области из-за украинских обстрелов загорелись леса
Непрекращающиеся обстрелы со стороны украинских войск в условиях жаркой сухой погоды, установившейся в Херсонской области, привели к лесным пожарам в районе... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T14:04
2023-06-09T14:04
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
новая каховка
херсонская область
ситуация в днр и лнр
разрушение каховской гэс
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская обл.), 9 июн - РИА Новости. Непрекращающиеся обстрелы со стороны украинских войск в условиях жаркой сухой погоды, установившейся в Херсонской области, привели к лесным пожарам в районе Новой Каховки и Алёшек, передаёт корреспондент РИА Новости. Лес горит вокруг города Алёшки, затопленного в результате разрушения Каховской ГЭС. Огнем также охвачен лес в районе Новой Каховки. Подъезд пожарных к горящим участкам леса осложняет подтопление трассы М14 на участке между Новой Каховкой и Алёшками и постоянные обстрелы со стороны украинских войск. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Регион с 30 сентября 2022 года вошел в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html
россия
новая каховка
херсонская область
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происшествия, россия, новая каховка, херсонская область , ситуация в днр и лнр, разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Новая Каховка, Херсонская область , Ситуация в ДНР и ЛНР, Разрушение Каховской ГЭС
В Херсонской области из-за украинских обстрелов загорелись леса

В районе Новой Каховки и Алешек из-за украинских обстрелов начались лесные пожары

© РИА НовостиДым от пожара, возникшего из-за обстрела ВСУ
Дым от пожара, возникшего из-за обстрела ВСУ
© РИА Новости
Дым от пожара, возникшего из-за обстрела ВСУ
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская обл.), 9 июн - РИА Новости. Непрекращающиеся обстрелы со стороны украинских войск в условиях жаркой сухой погоды, установившейся в Херсонской области, привели к лесным пожарам в районе Новой Каховки и Алёшек, передаёт корреспондент РИА Новости.
Лес горит вокруг города Алёшки, затопленного в результате разрушения Каховской ГЭС. Огнем также охвачен лес в районе Новой Каховки. Подъезд пожарных к горящим участкам леса осложняет подтопление трассы М14 на участке между Новой Каховкой и Алёшками и постоянные обстрелы со стороны украинских войск.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Регион с 30 сентября 2022 года вошел в состав России по итогам референдума.
Затопленный центр Новой Каховки. Кадр видео
Разрушение Каховской ГЭС: террористам не дано ни победить, ни выжить
6 июня, 15:45
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияНовая КаховкаХерсонская областьСитуация в ДНР и ЛНРРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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