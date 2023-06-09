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Рогов сообщил о тушении пожара в Бердянске - РИА Новости, 09.06.2023
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00:50 09.06.2023 (обновлено: 00:51 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/pozhar-1877110076.html
Рогов сообщил о тушении пожара в Бердянске
Рогов сообщил о тушении пожара в Бердянске - РИА Новости, 09.06.2023
Рогов сообщил о тушении пожара в Бердянске
Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о пожаре в районе газовой станции в Бердянске в Запорожской области, на... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T00:50
2023-06-09T00:51
бердянск
запорожская область
владимир рогов
происшествия
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МОСКВА/СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о пожаре в районе газовой станции в Бердянске в Запорожской области, на месте работают спасатели. Ранее в оперативных службах региона сообщили о взрыве автомобиля в Бердянске, позднее уточнили, что причиной ЧП, по предварительной версии, стали нарушения при установке газобаллонного оборудования. Отмечалось, что никто не пострадал. "Что стало причиной мощного взрыва в Бердянске?.. По предварительным данным - произошло возгорание в районе газовой станции, на газорегуляторном пункте у хлебокомбината. В районе происшествия перекрывают газ", - отметил Рогов в телеграм-канале. По его словам, на месте работают пожарные расчеты. При этом он отверг сведения о якобы ракетном ударе. "Информация об ударе по Бердянску британскими крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow не подтверждается - местные жители сообщают, что никаких "прилетов" не было", - добавил он.
https://ria.ru/20230608/obezzarazhivanie-1877100173.html
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бердянск, запорожская область, владимир рогов, происшествия
Бердянск, Запорожская область, Владимир Рогов, Происшествия
Рогов сообщил о тушении пожара в Бердянске

Рогов сообщил, что в районе газовой станции в Бердянске тушат пожар

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Сотрудники МЧС. Архивное фото
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МОСКВА/СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о пожаре в районе газовой станции в Бердянске в Запорожской области, на месте работают спасатели.
Ранее в оперативных службах региона сообщили о взрыве автомобиля в Бердянске, позднее уточнили, что причиной ЧП, по предварительной версии, стали нарушения при установке газобаллонного оборудования. Отмечалось, что никто не пострадал.
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"Что стало причиной мощного взрыва в Бердянске?.. По предварительным данным - произошло возгорание в районе газовой станции, на газорегуляторном пункте у хлебокомбината. В районе происшествия перекрывают газ", - отметил Рогов в телеграм-канале.
По его словам, на месте работают пожарные расчеты.
При этом он отверг сведения о якобы ракетном ударе. "Информация об ударе по Бердянску британскими крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow не подтверждается - местные жители сообщают, что никаких "прилетов" не было", - добавил он.
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БердянскЗапорожская областьВладимир РоговПроисшествия
 
 
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