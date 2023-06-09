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Киев потерял более 50 военных и две САУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 09.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:34 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/poteri-1877223251.html
Киев потерял более 50 военных и две САУ на Краснолиманском направлении
Киев потерял более 50 военных и две САУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 09.06.2023
Киев потерял более 50 военных и две САУ на Краснолиманском направлении
Российские войска на краснолиманском направлении уничтожили более 50 украинских военных, две самоходки "Гвоздика" и гаубицу Д-20, а также поразили американскую... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T14:34
2023-06-09T14:34
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российские войска на краснолиманском направлении уничтожили более 50 украинских военных, две самоходки "Гвоздика" и гаубицу Д-20, а также поразили американскую РЛС AN/TPQ-37, сообщили в Минобороны РФ.В оборонном ведомстве сообщили, что на краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское ЛНР, Ямполовка и Григоровка ДНР."В районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За прошедшие сутки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также гаубица Д-20", - говорится в сводке Минобороны.Кроме того, по данным МО РФ, в районе населенного пункта Серебрянка ДНР поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Киев потерял более 50 военных и две САУ на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли более 50 военных и две САУ на Краснолиманском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российские войска на краснолиманском направлении уничтожили более 50 украинских военных, две самоходки "Гвоздика" и гаубицу Д-20, а также поразили американскую РЛС AN/TPQ-37, сообщили в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве сообщили, что на краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское ЛНР, Ямполовка и Григоровка ДНР.
«
"В районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За прошедшие сутки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также гаубица Д-20", - говорится в сводке Минобороны.
Кроме того, по данным МО РФ, в районе населенного пункта Серебрянка ДНР поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
8 июня, 20:47
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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