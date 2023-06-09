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Киев потерял более 50 военных и две САУ на Краснолиманском направлении
Киев потерял более 50 военных и две САУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 09.06.2023
Киев потерял более 50 военных и две САУ на Краснолиманском направлении
Российские войска на краснолиманском направлении уничтожили более 50 украинских военных, две самоходки "Гвоздика" и гаубицу Д-20, а также поразили американскую... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T14:34
2023-06-09T14:34
2023-06-09T14:34
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российские войска на краснолиманском направлении уничтожили более 50 украинских военных, две самоходки "Гвоздика" и гаубицу Д-20, а также поразили американскую РЛС AN/TPQ-37, сообщили в Минобороны РФ.В оборонном ведомстве сообщили, что на краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское ЛНР, Ямполовка и Григоровка ДНР."В районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За прошедшие сутки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также гаубица Д-20", - говорится в сводке Минобороны.Кроме того, по данным МО РФ, в районе населенного пункта Серебрянка ДНР поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
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донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Киев потерял более 50 военных и две САУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли более 50 военных и две САУ на Краснолиманском направлении