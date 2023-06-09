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Киев потерял более 50 военных и две САУ на Краснолиманском направлении

Киев потерял более 50 военных и две САУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 09.06.2023

Киев потерял более 50 военных и две САУ на Краснолиманском направлении

Российские войска на краснолиманском направлении уничтожили более 50 украинских военных, две самоходки "Гвоздика" и гаубицу Д-20, а также поразили американскую... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T14:34

2023-06-09T14:34

2023-06-09T14:34

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российские войска на краснолиманском направлении уничтожили более 50 украинских военных, две самоходки "Гвоздика" и гаубицу Д-20, а также поразили американскую РЛС AN/TPQ-37, сообщили в Минобороны РФ.В оборонном ведомстве сообщили, что на краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское ЛНР, Ямполовка и Григоровка ДНР."В районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За прошедшие сутки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также гаубица Д-20", - говорится в сводке Минобороны.Кроме того, по данным МО РФ, в районе населенного пункта Серебрянка ДНР поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

донецкая народная республика

луганская народная республика

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донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)