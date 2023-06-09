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ВСУ потеряли почти 700 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

ВСУ потеряли почти 700 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 09.06.2023

ВСУ потеряли почти 700 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

ВС РФ за прошедшие сутки на запорожском и южнодонецком направлениях уничтожили почти 700 украинских военных, 35 танков, 37 единиц другой военной техники,... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T14:21

2023-06-09T14:21

2023-06-09T14:27

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

запорожская область

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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. ВС РФ за прошедшие сутки на запорожском и южнодонецком направлениях уничтожили почти 700 украинских военных, 35 танков, 37 единиц другой военной техники, сообщило Минобороны России."Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили до 680 украинских военнослужащих, 35 танков, 11 боевых машин пехоты, 19 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, в том числе три HMMWV, а также самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции", - сообщили в Минобороны.

запорожская область

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2023

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область