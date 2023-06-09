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В Белом доме заявили, что потери украинских сил оказались ожидаемыми

В Белом доме заявили, что потери украинских сил оказались ожидаемыми - РИА Новости, 09.06.2023

В Белом доме заявили, что потери украинских сил оказались ожидаемыми

Потери украинских сил в наступательных действиях были ожидаемые, заявил представитель Белого дома Джон Кирби в интервью CNN. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T03:46

2023-06-09T03:46

2023-06-09T06:56

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ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости.Потери украинских сил в наступательных действиях были ожидаемые, заявил представитель Белого дома Джон Кирби в интервью CNN. "Разумеется, можно ожидать потерь в этих активизировавшихся боях. Мы намерены сосредоточиться на том, что если, когда и как президент Зеленский захочет воевать вдоль этой линии или любой другой, он получит всю необходимую поддержку не только от США, но и 50 наших партнеров", — сообщил Кирби. Он добавил, что президент США Джо Байден посвятил немало времени на встрече с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком обсуждению того, что можно сделать для "обеспечения их готовности в предстоящие недели и месяцы".Сам Байден отказался комментировать последние события в зоне боевых действий, но заявил, что с оптимизмом смотрит на развитие конфликта.Говоря о последствиях разрушения Каховской ГЭС, Кирби подтвердил готовность США направить помощь пострадавшим."США осуждают любое насилие, совершаемое против людей, которые стараются спасти своих соседей, друзей и семью, или против людей, которые ищут спасение. Совершенно неприемлемо", — ответил он на просьбу прокомментировать сообщения украинской стороны об обстрелах спасателей. Подтвердить их он не смог.Кирби добавил, что не может сказать, реализуема ли идея российско-украинского прекращения огня в зоне наводнения и проведения спасательных работ.Во вторник министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в течение трех суток Киев предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта и сосредоточил для этого большое количество техники и живой силы. По его словам, Вооруженные силы России сорвали попытки наступления, остановив противника. Украинские силы за три дня потеряли до 3715 человек, подчеркнул глава Минобороны.В четверг Шойгу говорил, что киевская армия численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники предприняла безуспешную попытку прорвать российскую оборону на Запорожском направлении. За два часа боев она потеряла до 350 солдат и 30 танков.В ночь на 6 июня обстрелы со стороны украинских войск привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Начался нерегулируемый сброс воды. По предварительным данным, погибли пятеро. Из зоны затопления эвакуировали почти 4,3 тысячи человек.Как заявил Шойгу, Киев подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.

https://ria.ru/20230608/poteri-1877002598.html

https://ria.ru/20230608/aktivy-1877098952.html

https://ria.ru/20230608/vsu-1877048016.html

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