Рейтинг@Mail.ru
Потенциал сотрудничества Абхазии и России очень широкий, заявил Новак - РИА Новости, 09.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:17 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/potentsial-1877320159.html
Потенциал сотрудничества Абхазии и России очень широкий, заявил Новак
Потенциал сотрудничества Абхазии и России очень широкий, заявил Новак - РИА Новости, 09.06.2023
Потенциал сотрудничества Абхазии и России очень широкий, заявил Новак
Потенциал сотрудничества России и Абхазии очень широкий, заявил зампредседателя правительства РФ Александр Новак во время встречи с президентом республики... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T20:17
2023-06-09T20:17
экономика
абхазия
александр новак
россия
аслан бжания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590378896_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a2243b5c5f27eba49bb5d864ae0fde5f.jpg
СУХУМ, 9 июн - РИА Новости. Потенциал сотрудничества России и Абхазии очень широкий, заявил зампредседателя правительства РФ Александр Новак во время встречи с президентом республики Асланом Бжанией. Российская делегация под руководством Новака прибыла в пятницу в Абхазию с рабочим визитом. "У нас исторически добрые взаимоотношения, и связи сегодня активно развиваются. Абхазия увеличивает рост своей экономики, валового внутреннего продукта. Также и Россия содействует финансово, чтобы реализовать инфраструктурные проекты, обеспечить финансовую стабильность. У нас растет торгово-экономический оборот: по прошлому году он вырос на 73 процента. Я считаю, что это не предел, потому что есть большой потенциал в самых разных отраслях. В первую очередь, это сфера туризма, новые инвестиционные проекты, которые могут быть реализованы для привлечения сюда туристов. Это и восстановление работы аэропорта, чтобы обеспечить туристический поток, это и социальная сфера, которая активно развивается и ее надо и дальше обеспечивать для улучшения жизни людей и развития отношений, которые и так на высоком уровне между нашими народами", - сказал Новак. Зампредседателя правительства РФ подчеркнул, что приезд российской делегации направлен на реализацию этих целей. В свою очередь, Бжания отметил, что к приезду российской правительственной делегации приковано внимание почти всех жителей Абхазии. "В преддверии сезона настроение у нас рабочее, мы кровно заинтересованы в том, чтобы проекты, которые мы обсуждаем, перешли в практическую плоскость. Часть мы уже сделали, часть еще впереди. Если нам удастся наладить воздушное сообщение, для граждан Абхазии все причастные будут возведены в лик святых, настолько это важно и имеет большое значение",- сказал он. Россия после вооруженной агрессии Тбилиси против Цхинвала 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, давно добивавшихся независимости, и оказывает масштабное финансовое и социально-экономическое содействие развитию республик. В конце 2019 года была утверждена российская инвестпрограмма на 2020-2022 годы. Объем финансирования на три года составил 4,5 миллиарда рублей, по 1,5 миллиарда рублей на каждый год. Лимит финансирования проекта российской инвестпрограммы на 2023-2025 годы составит 4,05 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230607/abkhaziya-1876675435.html
https://ria.ru/20230606/sochi-1876461857.html
https://ria.ru/20230604/neft-1876125662.html
абхазия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590378896_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eb4e59a84879e8cbf85e54ab8a06b8aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, абхазия, александр новак, россия, аслан бжания, в мире
Экономика, Абхазия, Александр Новак, Россия, Аслан Бжания, В мире
Потенциал сотрудничества Абхазии и России очень широкий, заявил Новак

Новак отметил, что потенциал сотрудничества Абхазии и России очень широкий

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Архивное фото
Читать ria.ru в
СУХУМ, 9 июн - РИА Новости. Потенциал сотрудничества России и Абхазии очень широкий, заявил зампредседателя правительства РФ Александр Новак во время встречи с президентом республики Асланом Бжанией.
Российская делегация под руководством Новака прибыла в пятницу в Абхазию с рабочим визитом.
Отдыхающие на набережной в Гаграх, Абхазия - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
В Абхазии отели вынуждены снизить цены из-за недозагрузки
7 июня, 13:06
"У нас исторически добрые взаимоотношения, и связи сегодня активно развиваются. Абхазия увеличивает рост своей экономики, валового внутреннего продукта. Также и Россия содействует финансово, чтобы реализовать инфраструктурные проекты, обеспечить финансовую стабильность. У нас растет торгово-экономический оборот: по прошлому году он вырос на 73 процента. Я считаю, что это не предел, потому что есть большой потенциал в самых разных отраслях. В первую очередь, это сфера туризма, новые инвестиционные проекты, которые могут быть реализованы для привлечения сюда туристов. Это и восстановление работы аэропорта, чтобы обеспечить туристический поток, это и социальная сфера, которая активно развивается и ее надо и дальше обеспечивать для улучшения жизни людей и развития отношений, которые и так на высоком уровне между нашими народами", - сказал Новак.
Зампредседателя правительства РФ подчеркнул, что приезд российской делегации направлен на реализацию этих целей.
Вид на город Гагра, Абхазия - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Из Сочи в Абхазию запустят скоростные поезда "Ласточка"
6 июня, 13:40
В свою очередь, Бжания отметил, что к приезду российской правительственной делегации приковано внимание почти всех жителей Абхазии. "В преддверии сезона настроение у нас рабочее, мы кровно заинтересованы в том, чтобы проекты, которые мы обсуждаем, перешли в практическую плоскость. Часть мы уже сделали, часть еще впереди. Если нам удастся наладить воздушное сообщение, для граждан Абхазии все причастные будут возведены в лик святых, настолько это важно и имеет большое значение",- сказал он.
Россия после вооруженной агрессии Тбилиси против Цхинвала 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, давно добивавшихся независимости, и оказывает масштабное финансовое и социально-экономическое содействие развитию республик. В конце 2019 года была утверждена российская инвестпрограмма на 2020-2022 годы. Объем финансирования на три года составил 4,5 миллиарда рублей, по 1,5 миллиарда рублей на каждый год. Лимит финансирования проекта российской инвестпрограммы на 2023-2025 годы составит 4,05 миллиарда рублей.
Вице-премьер России Александр Новак - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
Новак оценил ситуацию на нефтяном рынке
4 июня, 21:41
 
ЭкономикаАбхазияАлександр НовакРоссияАслан БжанияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала