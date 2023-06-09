https://ria.ru/20230609/potentsial-1877320159.html

Потенциал сотрудничества Абхазии и России очень широкий, заявил Новак

Потенциал сотрудничества Абхазии и России очень широкий, заявил Новак - РИА Новости, 09.06.2023

Потенциал сотрудничества Абхазии и России очень широкий, заявил Новак

Потенциал сотрудничества России и Абхазии очень широкий, заявил зампредседателя правительства РФ Александр Новак во время встречи с президентом республики... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T20:17

2023-06-09T20:17

2023-06-09T20:17

экономика

абхазия

александр новак

россия

аслан бжания

в мире

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СУХУМ, 9 июн - РИА Новости. Потенциал сотрудничества России и Абхазии очень широкий, заявил зампредседателя правительства РФ Александр Новак во время встречи с президентом республики Асланом Бжанией. Российская делегация под руководством Новака прибыла в пятницу в Абхазию с рабочим визитом. "У нас исторически добрые взаимоотношения, и связи сегодня активно развиваются. Абхазия увеличивает рост своей экономики, валового внутреннего продукта. Также и Россия содействует финансово, чтобы реализовать инфраструктурные проекты, обеспечить финансовую стабильность. У нас растет торгово-экономический оборот: по прошлому году он вырос на 73 процента. Я считаю, что это не предел, потому что есть большой потенциал в самых разных отраслях. В первую очередь, это сфера туризма, новые инвестиционные проекты, которые могут быть реализованы для привлечения сюда туристов. Это и восстановление работы аэропорта, чтобы обеспечить туристический поток, это и социальная сфера, которая активно развивается и ее надо и дальше обеспечивать для улучшения жизни людей и развития отношений, которые и так на высоком уровне между нашими народами", - сказал Новак. Зампредседателя правительства РФ подчеркнул, что приезд российской делегации направлен на реализацию этих целей. В свою очередь, Бжания отметил, что к приезду российской правительственной делегации приковано внимание почти всех жителей Абхазии. "В преддверии сезона настроение у нас рабочее, мы кровно заинтересованы в том, чтобы проекты, которые мы обсуждаем, перешли в практическую плоскость. Часть мы уже сделали, часть еще впереди. Если нам удастся наладить воздушное сообщение, для граждан Абхазии все причастные будут возведены в лик святых, настолько это важно и имеет большое значение",- сказал он. Россия после вооруженной агрессии Тбилиси против Цхинвала 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, давно добивавшихся независимости, и оказывает масштабное финансовое и социально-экономическое содействие развитию республик. В конце 2019 года была утверждена российская инвестпрограмма на 2020-2022 годы. Объем финансирования на три года составил 4,5 миллиарда рублей, по 1,5 миллиарда рублей на каждый год. Лимит финансирования проекта российской инвестпрограммы на 2023-2025 годы составит 4,05 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20230607/abkhaziya-1876675435.html

https://ria.ru/20230606/sochi-1876461857.html

https://ria.ru/20230604/neft-1876125662.html

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экономика, абхазия, александр новак, россия, аслан бжания, в мире