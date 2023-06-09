https://ria.ru/20230609/pomosch-1877209007.html

Япония окажет помощь Киеву после разрушения Каховской ГЭС

Япония окажет помощь Киеву после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 09.06.2023

Япония окажет помощь Киеву после разрушения Каховской ГЭС

Япония окажет помощь Украине в связи с ущербом из-за повреждения Каховской ГЭС в размере 5 миллионов долларов, заявил в телефонном разговоре с Владимиром... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T13:51

2023-06-09T13:51

2023-06-09T13:51

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россия

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киев

фумио кисида

владимир зеленский

владимир леонтьев (новая каховка)

следственный комитет россии (ск рф)

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ТОКИО, 9 июн – РИА Новости. Япония окажет помощь Украине в связи с ущербом из-за повреждения Каховской ГЭС в размере 5 миллионов долларов, заявил в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским премьер-министр Японии Фумио Кисида. "Невозможно оправдать ущерб, который наносится гражданским объектам, включая электростанции, в связи с чем (Кисида) передал свое осуждение. Наша страна направит экстренную гуманитарную помощь в размере 5 миллионов долларов населению, пострадавшему от затопления через международные организации", - говорится в заявлении МИД Японии в связи с состоявшимся телефонным разговором. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Киевский режим должен понести ответственность за разрушение Каховской ГЭС, заявил в пятницу замглавы МИД России Михаил Газулин. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Регион с 30 сентября 2022 года вошел в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230609/otvet-1877175136.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, япония, киев, фумио кисида, владимир зеленский, владимир леонтьев (новая каховка), следственный комитет россии (ск рф), разрушение каховской гэс