"Все идет по плану". Путин рассказал о евразийском будущем
© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин на встрече с участниками заседаний Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Сочи состоялись заседания Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ. Президент России встретился с представителями делегаций и провел двусторонние переговоры с руководителями Белоруссии и Армении. О главном из сказанного — в материале РИА Новости.
Постоянные контакты
С Лукашенко Путин уже виделся в апреле и феврале. Кроме того, президент Белоруссии посещал Москву в День Победы и 24−25 мая, когда выступил на Евразийском экономическом форуме. И они регулярно созваниваются.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи
Нынешние переговоры в летней резиденции Путина Бочаров Ручей прошли в неформальной обстановке. Но, несмотря на отсутствие галстуков, темы были серьезные.
Как отметил российский руководитель, Москве и Минску есть что обсудить. В приоритете и вопросы безопасности, и экономическое взаимодействие. При этом уже сейчас двустороннее сотрудничество развивается "необычайно хорошо", что не может не радовать, подчеркнул Путин. Меняются качество и структура отношений. Упор делается не только на привычные, но и на высокотехнологичные сферы. И взаимный товарооборот постоянно растет.
Ядерный щит
Особо Путин выделил оборонную сферу. На публичной части встречи он не углублялся в подробности, но дал понять, что обещанная Белоруссии ядерная защита вскоре заработает.
"По наиболее чувствительным вопросам, о которых мы с вами договаривались, все идет по плану, — заверил российский президент коллегу. — Как вы знаете, 7-8 июля заканчивается подготовка сооружений, и сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов вооружений".
Лукашенко повторил, что "все идет по плану". Указал, что именно российско-белорусские отношения "являются стержнем" в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и на пространстве СНГ.
Перед отъездом он провел в Минске собрание секретарей Совета безопасности стран ЕАЭС, где отметил важность совместного противостояния санкционному давлению. К данной проблеме вернулись и в Сочи.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи
"Мы думали, будет хуже. Но пока немножко лучше, — считает Лукашенко. — <…> Надеяться на то, что санкции отменят, — нам про это даже говорить не надо: нам надо ориентироваться на свои силы и на себя".
По его мнению, если Москва и Минск выработают план действий, подключатся партнеры — в частности, Казахстан и Узбекистан.
"Наш союз в рамках Евразийского экономического союза будет только крепче", — добавил Лукашенко.
Не отгораживаться от мира
После неформального обеда Путин направился в центр "Сириус" на встречу с главами делегаций стран ЕАЭС и СНГ. Они работают в Сочи с 7 июня.
В следующем году председательство в СНГ перейдет от Киргизии к России. И, по словам Путина, Москва настроена на самое тесное сотрудничество.
"Разумеется, будем учитывать полезные предложения и инициативы, которые обсуждались в ходе вашей вот этой работы (7-9 июня. — Прим. ред.) в Сочи", — уточнил президент.
Речь идет и о глобальном взаимодействии: Россия не намерена отгораживаться от мировых экономических центров. "Не значит, что мы все любой ценой должны производить у себя: ничего подобного нет в наших планах, — отметил Путин. — Мы будем стремиться и, безусловно, останемся значимой частью мировой экономики в целом".
К новым свободам
Ранее он неоднократно говорил о необходимости упрочнения финансового суверенитета России и партнеров — в частности, за счет перехода к расчетам в национальных валютах. Сказал об этом и сейчас: "Это поможет обеспечить устойчивость кредитно-банковской и расчетной инфраструктуры, диверсифицировать и гармонизировать общий финансовый рынок Евразийского экономического союза так, чтобы создавались благоприятные условия для сохранения капиталов и их инвестирование в экономики наших государств".
© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на встрече с участниками заседаний Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ
Президент России Владимир Путин на встрече с участниками заседаний Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ
Важна и независимость в сфере обмена данными. "Надо продолжать энергично работать над формированием единой цифровой экосистемы, объединяющей национальные системы электронных государственных услуг и электронных правительств", — подчеркнул Путин.
При этом "любые креативные идеи", способные придать импульс интеграционным процессам, востребованы, добавил он.
В рамках ЕАЭС действуют четыре принципа свободы: беспрепятственное передвижение товаров, услуг, финансов и человеческого капитала. Президент считает уместным добавить "пятую позицию — свободу знаний, что предполагает внедрение общих принципов и стандартов образования, координацию научных программ, унификацию требований к профессиям, созданию единых учебников по техническим и иным дисциплинам". Это не означает возврата к образовательной модели времен Советского Союза, оговорился Путин. "Смотреть вперед, двигаться вперед, брать самое лучшее, что есть в мире, и создавать свое", — таков предложенный им принцип.
Кроме того, необходимо энергичнее наращивать промышленную кооперацию, создавать новые совместные производства, в том числе под общими торговыми марками "Сделано в Евразэс" и "Сделано в СНГ".
Гуманитарный кризис
Затем российский лидер встретился с премьером Армении Николом Пашиняном.
Тот посещал Москву две недели назад и провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Путин, участвовавший в этом, сообщил тогда, что неурегулированные вопросы между Баку и Ереваном "носят чисто технический характер".
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян во время встречи на полях саммита Евразийского экономического союза в Москве
Президент России Владимир Путин, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян во время встречи на полях саммита Евразийского экономического союза в Москве
"Рад возможности еще раз поговорить о текущей ситуации в двухстороннем плане, ну и по региональным проблемам, о которых мы так подробно говорили на предыдущей встрече в Москве", — приветствовал он коллегу.
"Действительно, мы регулярно встречаемся и обсуждаем широкий круг вопросов, — ответил Пашинян. — <…> Я думаю, что сегодня мы обсудим еще и ситуацию в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе".
По его словам, в регионе сложилась напряженная ситуация: несколько месяцев нет газа и электроэнергии. Доставлять продовольствие помогают российские миротворцы, но этого недостаточно. "В общем, гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе продолжается, и это тоже очень важный вопрос", — подчеркнул Пашинян. Он также поздравил Путина с предстоящим праздником — Днем России, после чего беседа продолжилась в закрытом режиме.