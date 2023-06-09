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Более 22 тысяч домов остаются подтопленными после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 09.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:24 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/podtoplenie-1877141439.html
Более 22 тысяч домов остаются подтопленными после разрушения Каховской ГЭС
Более 22 тысяч домов остаются подтопленными после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 09.06.2023
Более 22 тысяч домов остаются подтопленными после разрушения Каховской ГЭС
Свыше 22,2 тысячи жилых домов продолжают оставаться в зонах затопления после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T10:24
2023-06-09T10:24
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
разрушение каховской гэс
каховская гэс
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Свыше 22,2 тысячи жилых домов продолжают оставаться в зонах затопления после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Подтопленными остаются 22,27 тысячи жилых домов", - сказал собеседник агентства. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20230609/plotina-1877092711.html
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происшествия, херсонская область , разрушение каховской гэс, каховская гэс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Разрушение Каховской ГЭС, Каховская ГЭС
Более 22 тысяч домов остаются подтопленными после разрушения Каховской ГЭС

Экстренные службы сообщили о 22,27 тысячи домов, подтопленных после подрыва Каховской ГЭС

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСадовые участки в населенном пункте Корсунка, затопленные в результате разрушения Каховской ГЭС
Садовые участки в населенном пункте Корсунка, затопленные в результате разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Садовые участки в населенном пункте Корсунка, затопленные в результате разрушения Каховской ГЭС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Свыше 22,2 тысячи жилых домов продолжают оставаться в зонах затопления после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Подтопленными остаются 22,27 тысячи жилых домов", - сказал собеседник агентства.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Садовый участок в населенном пункте Корсунка, затопленный в результате разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьРазрушение Каховской ГЭСКаховская ГЭС
 
 
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