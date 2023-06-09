https://ria.ru/20230609/podtoplenie-1877141439.html

Более 22 тысяч домов остаются подтопленными после разрушения Каховской ГЭС

Более 22 тысяч домов остаются подтопленными после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 09.06.2023

Более 22 тысяч домов остаются подтопленными после разрушения Каховской ГЭС

Свыше 22,2 тысячи жилых домов продолжают оставаться в зонах затопления после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T10:24

2023-06-09T10:24

2023-06-09T10:24

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

разрушение каховской гэс

каховская гэс

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Свыше 22,2 тысячи жилых домов продолжают оставаться в зонах затопления после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Подтопленными остаются 22,27 тысячи жилых домов", - сказал собеседник агентства. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20230609/plotina-1877092711.html

херсонская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, херсонская область , разрушение каховской гэс, каховская гэс