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Проекты "Подмосковье индастриал" позволят создать более 30000 рабочих мест - РИА Новости, 09.06.2023
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Новости Подмосковья
 
12:13 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/podmoskove-1877168845.html
Проекты "Подмосковье индастриал" позволят создать более 30000 рабочих мест
Проекты "Подмосковье индастриал" позволят создать более 30000 рабочих мест - РИА Новости, 09.06.2023
Проекты "Подмосковье индастриал" позволят создать более 30000 рабочих мест
В Московской области реализуются 19 проектов по созданию производственных площадей в формате "Подмосковье индастриал", что позволит создать более 30 тысяч новых РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T12:13
2023-06-09T12:13
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
подольск
солнечногорск
трудоустройство
работа
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Московской области реализуются 19 проектов по созданию производственных площадей в формате "Подмосковье индастриал", что позволит создать более 30 тысяч новых рабочих мест, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.По словам зампредседателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, в Подольске и Солнечногорске уже реализованы три проекта "Подмосковье индастриал" с общим объемом инвестиций более 5 миллиардов рублей."Пять проектов находятся на стадии строительства, один в стадии проектирования, еще по 13 проектам определяется статус земельных участков. Совокупный объем инвестиций в рамках всех проектов в формате "Подмосковье индастриал" составит 133,5 миллиарда рублей", – сказала Зиновьева.Почти 1,5 тысячи компаний-резидентов смогут разместиться в индустриальных парках "Сынково" и "Есипово", а также на территории промышленной площадки LOFTINDPARK, построенных в формате "Подмосковье индастриал".Формат предполагает создание готовой промышленной недвижимости, подходящей для размещения компаний различного профиля: фармацевтика, логистика и хранение, маркетплейс, производства и прочих. Это полностью готовые промышленные боксы для размещения производственных предприятий. Кроме того, для удобства будущих резидентов создается необходимая для последующей работы инфраструктура: от инженерных коммуникаций до парковок для сотрудников.Данный подход позволяет минимизировать собственные расходы резидентов на строительство и значительно сокращает сроки запуска предприятия.В регионе работает программа "Промышленная ипотека", благодаря которой приобретение недвижимости становится максимально доступным. В рамках этой программы инвесторы могут получить кредит по ставке до 5% годовых, направив эти средства на покупку готового помещения для запуска производства или на строительство объекта.
https://ria.ru/20230609/podmoskove-1877160654.html
московская область (подмосковье)
подольск
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московская область (подмосковье), подольск, солнечногорск, трудоустройство, работа
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Подольск, Солнечногорск, трудоустройство, Работа

Проекты "Подмосковье индастриал" позволят создать более 30000 рабочих мест

© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской областиПроекты "Подмосковье индастриал" позволят создать более 30 тысяч рабочих мест
Проекты Подмосковье индастриал позволят создать более 30 тысяч рабочих мест - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
Проекты "Подмосковье индастриал" позволят создать более 30 тысяч рабочих мест
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Московской области реализуются 19 проектов по созданию производственных площадей в формате "Подмосковье индастриал", что позволит создать более 30 тысяч новых рабочих мест, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
По словам зампредседателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, в Подольске и Солнечногорске уже реализованы три проекта "Подмосковье индастриал" с общим объемом инвестиций более 5 миллиардов рублей.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал поддержку бизнесу в реализации проектов импортозамещения - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Воробьев пообещал поддержку бизнесу в реализации проектов импортозамещения
Вчера, 11:35
"Пять проектов находятся на стадии строительства, один в стадии проектирования, еще по 13 проектам определяется статус земельных участков. Совокупный объем инвестиций в рамках всех проектов в формате "Подмосковье индастриал" составит 133,5 миллиарда рублей", – сказала Зиновьева.
Почти 1,5 тысячи компаний-резидентов смогут разместиться в индустриальных парках "Сынково" и "Есипово", а также на территории промышленной площадки LOFTINDPARK, построенных в формате "Подмосковье индастриал".
Формат предполагает создание готовой промышленной недвижимости, подходящей для размещения компаний различного профиля: фармацевтика, логистика и хранение, маркетплейс, производства и прочих. Это полностью готовые промышленные боксы для размещения производственных предприятий. Кроме того, для удобства будущих резидентов создается необходимая для последующей работы инфраструктура: от инженерных коммуникаций до парковок для сотрудников.
Данный подход позволяет минимизировать собственные расходы резидентов на строительство и значительно сокращает сроки запуска предприятия.
В регионе работает программа "Промышленная ипотека", благодаря которой приобретение недвижимости становится максимально доступным. В рамках этой программы инвесторы могут получить кредит по ставке до 5% годовых, направив эти средства на покупку готового помещения для запуска производства или на строительство объекта.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ПодольскСолнечногорсктрудоустройствоРабота
 
 
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