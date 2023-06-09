https://ria.ru/20230609/podmoskove-1877160654.html

Воробьев пообещал поддержку бизнесу в реализации проектов импортозамещения

Воробьев пообещал поддержку бизнесу в реализации проектов импортозамещения - РИА Новости, 09.06.2023

Воробьев пообещал поддержку бизнесу в реализации проектов импортозамещения

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал поддержку бизнесу в реализации проектов импортозамещения в регионе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T11:35

2023-06-09T11:35

2023-06-09T11:35

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

светлана чупшева

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877158846_0:251:3005:1941_1920x0_80_0_0_4dd565d9029073ed35e3122a72b7b95b.jpg

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал поддержку бизнесу в реализации проектов импортозамещения в регионе, сообщает пресс-служба облправительства.Губернатор и гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева осмотрели цеха расфасовки жидких стерильных и сухих продуктов, аппаратный цех, а также участки растворения сухих компонентов и сухого смешивания завода по производству смесей для детского питания Nutrilak, после чего провели совещание с представителями бизнес-сообщества Подмосковья."Сегодня наша задача – сделать все, чтобы малые, средние проекты импортозамещения в бизнесе реализовывались. Для нас это критически важно, поэтому сюда на предприятие мы пригласили тех, кто глубоко вовлечен в бизнес-процессы. В чем уникальность предпринимателя? В том, что он всегда ищет вдохновения и силы для того, чтобы реализовать свою мечту. И всегда очень важно на пути к цели иметь партнеров, людей, на которых можно опереться, как внутри команды, так и вне. Я думаю, что вы смело можете считать нас своими партнерами. Чем успешнее ваше предприятие, тем больше возможностей для нас обеспечивать перемены. Очень приятно, что мы здесь собрались. Сегодня Светлана Витальевна (Чупшева) также ответит на вопросы и поделится современными практиками, которые внедряет АСИ", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.В прошлом году Московская область заняла третье место среди субъектов РФ в Национальном рейтинге состояния деловой среды, инвестиционного климата и инвестиционного потенциала АСИ."Московская область входит в тройку лидеров страны по созданию условий для инвесторов. Также у региона очень хорошие показатели по натуральному вложению инвестиций в иностранный капитал, по инвестициям без крупных инфраструктурных проектов. Это заслуга региональной команды, руководства области. Знаю, что регулярно проводятся встречи с бизнесом, губернатор очень серьезно относится ко всем запросам, предложениям, которые исходят от сообщества. Уверена, что и сегодняшний разговор также будет полезен и поможет выработать системные решения, которые мы совместно реализуем с правительством РФ и администрацией президента", - сказала Чупшева.По словам акционера "Инфаприм" Зафара Азимова, на сегодняшний день Россия обеспечена адаптированными молочными смесями на 5%, все остальное – импорт. После открытия нового производства и запуска нового оборудования (в сентябре) компания "Инфаприм" сможет обеспечивать страну этим важным продуктом на 50%."Это, конечно, даст большой рывок вперед, и дополнительно мы сможем экспортировать часть этой продукции в 11 стран. Nutrilak знаменит во всем мире, входит в тройку брендов, которым доверяют мамы. Сейчас мы начали заходить в Арабские Эмираты, регистрируемся в Саудовской Аравии, в Пакистане и в Турции", - отметил акционер.В ходе встречи участники поговорили также и о порядке профилактических проверок предприятий, поддержке социального и гостиничного бизнеса, а также производителей медицинских изделий.

https://ria.ru/20230608/nagrady-1877075120.html

https://ria.ru/20230607/podmoskove-1876734842.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей воробьев, московская область (подмосковье), светлана чупшева