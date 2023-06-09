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В ФРГ потребовали прекратить поддержку Украины после новой публикации WP

В ФРГ потребовали прекратить поддержку Украины после новой публикации WP - РИА Новости, 09.06.2023

В ФРГ потребовали прекратить поддержку Украины после новой публикации WP

Фракция в Бундестаге партии Альтернатива для Германии (АдГ) на фоне сообщений о причастности Киева к теракту на газопроводах "Северный поток" призвала немецкое... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T19:18

2023-06-09T19:18

2023-06-09T19:20

специальная военная операция на украине

в мире

берлин (город)

сша

киев

джо байден

сеймур херш

северный поток

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БЕРЛИН, 9 июн - РИА Новости. Фракция в Бундестаге партии Альтернатива для Германии (АдГ) на фоне сообщений о причастности Киева к теракту на газопроводах "Северный поток" призвала немецкое правительство расследовать диверсию и, если данные подозрения подтвердятся, прекратить оказывать финансовую поддержку Украине. "Признаков украинской причастности к атакам на газопроводы "Северный поток" становится все больше. Прямое участие украинского правительства и его военного руководства звучит правдоподобно", - сообщают парламентарии в официальном заявлении на сайте фракции. В заявлении подчёркивается, что если подозрения подтвердятся и Киев причастен к планированию или осуществлению атак на критически важную инфраструктуру Германии, то это должно повлечь за собой "немедленные" последствия. "Предоставление Украине дальнейшей помощи в целях развития становится немыслимым. В этом случае все обязательства должны быть немедленно отозваны, а готовящиеся выплаты должны быть заморожены", - говорится далее. Парламентская группа призывает федеральное правительство также сделать все возможное, чтобы теракты были расследованы, а немецкая общественность "надлежащим образом" проинформирована. Ранее газета Washington Post со ссылкой на утечку документов сообщила, что Киев планировал устроить атаку на "Северных потоках" еще в июне 2022 года во время учений BALTOPS, а Запад после свершившегося теракта имел данные о причастности Киева к диверсии на "Северных потоках". Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

https://ria.ru/20230309/potoki-1856622120.html

https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html

берлин (город)

сша

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в мире, берлин (город), сша, киев, джо байден, сеймур херш, северный поток, северный поток — 2