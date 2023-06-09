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В ФРГ потребовали прекратить поддержку Украины после новой публикации WP - РИА Новости, 09.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:18 09.06.2023 (обновлено: 19:20 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/podderzhka-1877312432.html
В ФРГ потребовали прекратить поддержку Украины после новой публикации WP
В ФРГ потребовали прекратить поддержку Украины после новой публикации WP - РИА Новости, 09.06.2023
В ФРГ потребовали прекратить поддержку Украины после новой публикации WP
Фракция в Бундестаге партии Альтернатива для Германии (АдГ) на фоне сообщений о причастности Киева к теракту на газопроводах "Северный поток" призвала немецкое... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T19:18
2023-06-09T19:20
специальная военная операция на украине
в мире
берлин (город)
сша
киев
джо байден
сеймур херш
северный поток
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БЕРЛИН, 9 июн - РИА Новости. Фракция в Бундестаге партии Альтернатива для Германии (АдГ) на фоне сообщений о причастности Киева к теракту на газопроводах "Северный поток" призвала немецкое правительство расследовать диверсию и, если данные подозрения подтвердятся, прекратить оказывать финансовую поддержку Украине. "Признаков украинской причастности к атакам на газопроводы "Северный поток" становится все больше. Прямое участие украинского правительства и его военного руководства звучит правдоподобно", - сообщают парламентарии в официальном заявлении на сайте фракции. В заявлении подчёркивается, что если подозрения подтвердятся и Киев причастен к планированию или осуществлению атак на критически важную инфраструктуру Германии, то это должно повлечь за собой "немедленные" последствия. "Предоставление Украине дальнейшей помощи в целях развития становится немыслимым. В этом случае все обязательства должны быть немедленно отозваны, а готовящиеся выплаты должны быть заморожены", - говорится далее. Парламентская группа призывает федеральное правительство также сделать все возможное, чтобы теракты были расследованы, а немецкая общественность "надлежащим образом" проинформирована. Ранее газета Washington Post со ссылкой на утечку документов сообщила, что Киев планировал устроить атаку на "Северных потоках" еще в июне 2022 года во время учений BALTOPS, а Запад после свершившегося теракта имел данные о причастности Киева к диверсии на "Северных потоках". Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
https://ria.ru/20230309/potoki-1856622120.html
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в мире, берлин (город), сша, киев, джо байден, сеймур херш, северный поток, северный поток — 2
Специальная военная операция на Украине, В мире, Берлин (город), США, Киев, Джо Байден, Сеймур Херш, Северный поток, Северный поток — 2
В ФРГ потребовали прекратить поддержку Украины после новой публикации WP

В ФРГ выступили против поддержки ВСУ в случае причастности к подрыву "Северных потоков"

© AP Photo / Markus SchreiberЗдание парламента Германии в Берлине
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 9 июн - РИА Новости. Фракция в Бундестаге партии Альтернатива для Германии (АдГ) на фоне сообщений о причастности Киева к теракту на газопроводах "Северный поток" призвала немецкое правительство расследовать диверсию и, если данные подозрения подтвердятся, прекратить оказывать финансовую поддержку Украине.
"Признаков украинской причастности к атакам на газопроводы "Северный поток" становится все больше. Прямое участие украинского правительства и его военного руководства звучит правдоподобно", - сообщают парламентарии в официальном заявлении на сайте фракции.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
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В заявлении подчёркивается, что если подозрения подтвердятся и Киев причастен к планированию или осуществлению атак на критически важную инфраструктуру Германии, то это должно повлечь за собой "немедленные" последствия.
"Предоставление Украине дальнейшей помощи в целях развития становится немыслимым. В этом случае все обязательства должны быть немедленно отозваны, а готовящиеся выплаты должны быть заморожены", - говорится далее.
Парламентская группа призывает федеральное правительство также сделать все возможное, чтобы теракты были расследованы, а немецкая общественность "надлежащим образом" проинформирована.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на утечку документов сообщила, что Киев планировал устроить атаку на "Северных потоках" еще в июне 2022 года во время учений BALTOPS, а Запад после свершившегося теракта имел данные о причастности Киева к диверсии на "Северных потоках".
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБерлин (город)СШАКиевДжо БайденСеймур ХершСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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