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Молдавские фермеры взяли перерыв в протестах для переговоров с властями

Молдавские фермеры взяли перерыв в протестах для переговоров с властями - РИА Новости, 09.06.2023

Молдавские фермеры взяли перерыв в протестах для переговоров с властями

Молдавская ассоциация "Сила фермеров" сообщила, что в течение следующей недели будет вести переговоры с властями, чтобы добиться срочной финансовой поддержки. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T21:54

2023-06-09T21:54

2023-06-09T21:54

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КИШИНЕВ, 9 июн - РИА Новости. Молдавская ассоциация "Сила фермеров" сообщила, что в течение следующей недели будет вести переговоры с властями, чтобы добиться срочной финансовой поддержки. Ранее премьер-министр страны Дорин Речан заявил, что правительство Молдавии намерено до конца июля выделить 900 миллионов леев (55 миллионов долларов) для субсидий сельхозпроизводителям. "После двух дней протестов на территории Совет ассоциации "Сила фермеров" собрался на собрание, на котором обсуждались дальнейшие действия… В течение следующей недели будем активно участвовать в переговорах с премьером Дорином Речаном на предмет выполнения требований фермеров, акцентируя внимание на вопросе срочной финансовой поддержки мелких и средних фермеров, выплаты долгов по субсидиям и обязательстве для порта Джуджулешты отдавать приоритет экспорту молдавской продукции", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ассоциации в Facebook*. Фермеры отмечают, что правительство предложило обсудить использование европейских фондов для финансовой помощи аграриям. Они намерены на следующей недели провести встречи в разных районах страны, чтобы мобилизовать как можно больше фермеров, если переговоры с властями пройдут безрезультатно. "Если мы не зафиксируем прогресс в переговорах, письменно подтвержденный премьер-министром, то в понедельник, 19 июня, мы организуем масштабную акцию протеста с участием сельхозтехники в столице и по всей стране, с возможной блокировкой всех основные маршруты за определенный период", - подчеркивают в ассоциации. Молдавская ассоциация "Сила фермеров" с февраля пыталась обсудить с властями накопившиеся проблемы, подчеркивая, что многим аграриям грозит банкротство. Неоднократные попытки договориться с правительством не принесли результата, поэтому фермеры вынуждены были прибегнуть к новым протестам. На этой неделе молдавские сельхозпроизводители вышли на протесты для привлечения внимания властей к своим проблемам. В среду и четверг они вывели агротехнику, временно заблокировав движение на нескольких трассах республиканского значения. Молдавские сельхозпроизводители требуют от властей выделения компенсаций, введения временного ограничения на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины, выплаты задолженностей по субсидиям за прошлый год и возмещения НДС за топливо. Кроме того, фермеры считают, что речной порт Джурджулешты в период с 1 по 31 июля должен экспортировать только молдавскую продукцию. Также они настаивают на введении запрета на ввоз украинского зерна, однако минсельхоз категорически отказывается идти навстречу в этом вопросе.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230609/moldaviya-1877155481.html

https://ria.ru/20230608/moldavia-1877063202.html

https://ria.ru/20230607/fermery-1876689971.html

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в мире, молдавия, дорин речан, украина, россия