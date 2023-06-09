https://ria.ru/20230609/peregovory-1877213486.html

Киев заявил, что пока не видит смысла в посредниках в переговорах

Киев заявил, что пока не видит смысла в посредниках в переговорах - РИА Новости, 09.06.2023

Киев заявил, что пока не видит смысла в посредниках в переговорах

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью заявил, что Киев не видит смысла в посредниках в переговорах с Москвой, если цели российской спецоперации... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T14:07

2023-06-09T14:07

2023-06-09T14:07

специальная военная операция на украине

в мире

россия

москва

владимир зеленский

алексей резников

киев

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью заявил, что Киев не видит смысла в посредниках в переговорах с Москвой, если цели российской спецоперации остаются прежними. "Мы уже видим очередь желающих нас примирить, они выстраиваются в очередь… Всем, по сути, было сказано, что, если вы говорите о медиации или фасилитации, то правило любого медиатора, фасилитатора, посредника - сначала идентифицировать интересы сторон", - сказал Резников в эфире YouTube-канала украинского издания "Новое время". По его словам, Украина заинтересована жить в мирной стране и находиться в добрососедских отношениях со всеми соседями. Он напомнил, что РФ были озвучены цели СВО: демилитаризация, денацификация, отказ Украины от вступления в НАТО. "Я говорю: вы сначала идентифицируйте интерес россиян, изменился ли он. Если изменился, то так называемая ZOPA - zone of possible agreement - становится понятной, а если нет, то оставайтесь в очереди, мы без вас как-нибудь разберемся", - отметил он. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва рекомендует всем странам, которые инициируют мирные инициативы по Украине, побуждать к переговорам Киев. Она также отмечала, что в рамках мирных инициатив страны могли бы убедить коллективный Запад прекратить поставки вооружений украинским военным. О своих намерениях выступить с мирным планом урегулирования заявляли Китай, Ватикан и группа африканских государств. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно"

https://ria.ru/20230608/ukraina-1876685766.html

https://ria.ru/20230609/plotina-1877092711.html

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