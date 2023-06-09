https://ria.ru/20230609/pereezd-1877139340.html

Около 200 человек приехали в Липецкую область из Шебекинского района

Около 200 человек приехали в Липецкую область из Шебекинского района - РИА Новости, 09.06.2023

Около 200 человек приехали в Липецкую область из Шебекинского района

Из обстреливаемого со стороны Украины Шебекинского района Белгородской области в Липецк приехало около 200 человек, сообщили в пресс-службе региона. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T10:14

2023-06-09T10:14

2023-06-09T10:14

липецкая область

игорь артамонов

шебекинский район

липецк

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ЛИПЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Из обстреливаемого со стороны Украины Шебекинского района Белгородской области в Липецк приехало около 200 человек, сообщили в пресс-службе региона.Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил пункт временного размещения, в котором поселили шебекинцев. Он посмотрел, в каких условиях живут люди, как организовано питание. Люди, приехавшие из Шебекинского района — в основном это семьи с детьми. Им предоставлены номера гостиничного типа."Обустроились хорошо. Медики всех осмотрели. Нужна была инвалидная коляска – центр соцзащиты обеспечил. Детям привезли игрушки, книжки", – прокомментировал губернатор.Руководитель региона обсудил с шебекинцами волнующие их вопросы. В основном они касаются документов, которые либо забыли в спешке, либо не успели взять. Артамонов успокоил людей, заверив, что содействие в оформлении или восстановлении документов будет оказано.Кроме этого, шебекинцы интересовались работой. Некоторые прибывшие в Липецк жители Белгородской области не хотят сидеть без дела и готовы временно трудоустроиться."С трудоустройством, если нужно, поможем, детей в садики устроим – летом всегда бывают свободные места", – подчеркнул Артамонов.Он также отметил, что у Липецкой области очень хорошие дружеские отношения с белгородцами. Липчане уже оказывали помощь региону - отправляли несколько вагонов металлопроката, чтобы восстановить повреждённые крыши домов. Приняли детей на летнюю оздоровительную кампанию, которые отдыхают сейчас в "Прометее".

https://ria.ru/20230608/aktsiya-1876930299.html

https://ria.ru/20230606/podrazdelenie-1876523895.html

шебекинский район

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, шебекинский район, липецк