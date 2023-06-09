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Большинство россиян считают себя патриотами, показал опрос - РИА Новости, 09.06.2023
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16:11 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/patrioty-1877260881.html
Большинство россиян считают себя патриотами, показал опрос
Большинство россиян считают себя патриотами, показал опрос - РИА Новости, 09.06.2023
Большинство россиян считают себя патриотами, показал опрос
Треть россиян считают, что каждый гражданин должен быть патриотом, 84% респондентов считают себя таковыми, а 54% уверены, что на это влияет патриотическое... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T16:11
2023-06-09T16:11
общество
фонд "общественное мнение"
россия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Треть россиян считают, что каждый гражданин должен быть патриотом, 84% респондентов считают себя таковыми, а 54% уверены, что на это влияет патриотическое воспитание, согласно результатам опроса ФОМ. Опрос фонда "Общественное мнение" показал, что 84% россиян считают себя патриотами, 12% - не оценивают себя так. В сравнении с данными на 16 декабря 2012 года (57%) число тех, кто могут назвать себя патриотами, возросло. Соответственно, сократилось число тех, кто такими себя не считают (30% - 12%). На вопрос о том, какую часть россиян можно назвать патриотами, 4% ответило – всех, 48% - большинство, 25% - половину. Положительные ответы по популярности превзошли отрицательные: меньшинство назвали 13%, никого – 3%. Почти половина респондентов (47%) уверена, что за последние годы среди россиян стало больше патриотов. Ещё 29% указали, что в этой ситуации ничего не изменилось за это время, а 12% считают, что число патриотов за последние годы сократилось. Причиной патриотизма людей 54% россиян отметили влияние патриотического воспитания, а 38% - другие причины. Тем не менее, больше половины респондентов (63%) считают, что быть патриотом или нет – это личное дело каждого гражданина, а треть россиян (33%) указали, что каждый гражданин страны должен быть патриотом и считать свою страну самой лучшей (71%). Опрошенные также подавляющим большинством отметили, что "скорее не может быть патриотом" человек, который старается избежать службы в армии - 69%, равнодушен к родной природе - 67%, не знает историю своей страны – 65%, уезжает жить и работать за границу – 57%. Опрос фонда "Общественное мнение" проведен 26-28 мая 2023 года, в нем приняли участие 1,5 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса — интервью в режиме face-to-face по месту жительства респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20230609/putin-1877144004.html
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общество, фонд "общественное мнение", россия
Общество, Фонд "Общественное мнение", Россия
Большинство россиян считают себя патриотами, показал опрос

Опрос ФОМ показал, что 84 процента россиян считают себя патриотами страны

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБолельщики сборной России во время товарищеского матча
Болельщики сборной России во время товарищеского матча - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Болельщики сборной России во время товарищеского матча. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Треть россиян считают, что каждый гражданин должен быть патриотом, 84% респондентов считают себя таковыми, а 54% уверены, что на это влияет патриотическое воспитание, согласно результатам опроса ФОМ.
Опрос фонда "Общественное мнение" показал, что 84% россиян считают себя патриотами, 12% - не оценивают себя так. В сравнении с данными на 16 декабря 2012 года (57%) число тех, кто могут назвать себя патриотами, возросло. Соответственно, сократилось число тех, кто такими себя не считают (30% - 12%).
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Большинство россиян одобряют работу Путина, показал опрос ФОМ
Вчера, 10:33
На вопрос о том, какую часть россиян можно назвать патриотами, 4% ответило – всех, 48% - большинство, 25% - половину. Положительные ответы по популярности превзошли отрицательные: меньшинство назвали 13%, никого – 3%. Почти половина респондентов (47%) уверена, что за последние годы среди россиян стало больше патриотов. Ещё 29% указали, что в этой ситуации ничего не изменилось за это время, а 12% считают, что число патриотов за последние годы сократилось. Причиной патриотизма людей 54% россиян отметили влияние патриотического воспитания, а 38% - другие причины.
Тем не менее, больше половины респондентов (63%) считают, что быть патриотом или нет – это личное дело каждого гражданина, а треть россиян (33%) указали, что каждый гражданин страны должен быть патриотом и считать свою страну самой лучшей (71%).
Опрошенные также подавляющим большинством отметили, что "скорее не может быть патриотом" человек, который старается избежать службы в армии - 69%, равнодушен к родной природе - 67%, не знает историю своей страны – 65%, уезжает жить и работать за границу – 57%.
Опрос фонда "Общественное мнение" проведен 26-28 мая 2023 года, в нем приняли участие 1,5 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса — интервью в режиме face-to-face по месту жительства респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Отдыхающие на Массандровском пляже в Ялте - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян планируют путешествовать в отпуске
30 мая, 15:24
 
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