https://ria.ru/20230609/patrioty-1877260881.html

Большинство россиян считают себя патриотами, показал опрос

Большинство россиян считают себя патриотами, показал опрос - РИА Новости, 09.06.2023

Большинство россиян считают себя патриотами, показал опрос

Треть россиян считают, что каждый гражданин должен быть патриотом, 84% респондентов считают себя таковыми, а 54% уверены, что на это влияет патриотическое... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T16:11

2023-06-09T16:11

2023-06-09T16:11

общество

фонд "общественное мнение"

россия

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Треть россиян считают, что каждый гражданин должен быть патриотом, 84% респондентов считают себя таковыми, а 54% уверены, что на это влияет патриотическое воспитание, согласно результатам опроса ФОМ. Опрос фонда "Общественное мнение" показал, что 84% россиян считают себя патриотами, 12% - не оценивают себя так. В сравнении с данными на 16 декабря 2012 года (57%) число тех, кто могут назвать себя патриотами, возросло. Соответственно, сократилось число тех, кто такими себя не считают (30% - 12%). На вопрос о том, какую часть россиян можно назвать патриотами, 4% ответило – всех, 48% - большинство, 25% - половину. Положительные ответы по популярности превзошли отрицательные: меньшинство назвали 13%, никого – 3%. Почти половина респондентов (47%) уверена, что за последние годы среди россиян стало больше патриотов. Ещё 29% указали, что в этой ситуации ничего не изменилось за это время, а 12% считают, что число патриотов за последние годы сократилось. Причиной патриотизма людей 54% россиян отметили влияние патриотического воспитания, а 38% - другие причины. Тем не менее, больше половины респондентов (63%) считают, что быть патриотом или нет – это личное дело каждого гражданина, а треть россиян (33%) указали, что каждый гражданин страны должен быть патриотом и считать свою страну самой лучшей (71%). Опрошенные также подавляющим большинством отметили, что "скорее не может быть патриотом" человек, который старается избежать службы в армии - 69%, равнодушен к родной природе - 67%, не знает историю своей страны – 65%, уезжает жить и работать за границу – 57%. Опрос фонда "Общественное мнение" проведен 26-28 мая 2023 года, в нем приняли участие 1,5 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса — интервью в режиме face-to-face по месту жительства респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20230609/putin-1877144004.html

https://ria.ru/20230530/vtsiom-1875090151.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, фонд "общественное мнение", россия