https://ria.ru/20230609/pashinyan-1877290539.html
Встреча Путина и Пашиняна в Сочи. Прямая трансляция
Встреча Путина и Пашиняна в Сочи. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.06.2023
Встреча Путина и Пашиняна в Сочи. Прямая трансляция
Президент Путин проводит встречу с премьером Армении Пашиняном в Сочи. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T17:44
2023-06-09T17:44
2023-06-09T17:44
сочи
россия
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877290665_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_4b597b8ff5b5997b6ec77353b15249be.jpg
Президент Путин проводит встречу с премьером Армении Пашиняном в Сочи.
сочи
россия
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877290665_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_8552f1d1ec9951dc3137dc2fd712ce70.jpg
LIVE: Встреча Путина и Пашиняна в Сочи
LIVE: Встреча Путина и Пашиняна в Сочи
2023-06-09T17:44
true
PT2M50S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, россия, армения, видео
Сочи, Россия, Армения
Встреча Путина и Пашиняна в Сочи. Прямая трансляция
Президент Путин проводит встречу с премьером Армении Пашиняном в Сочи.
2023-06-09T17:44
true
PT2M50S
Президент Путин проводит встречу с премьером Армении Пашиняном в Сочи.