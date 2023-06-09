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Встреча Путина и Пашиняна в Сочи. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.06.2023
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17:44 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/pashinyan-1877290539.html
Встреча Путина и Пашиняна в Сочи. Прямая трансляция
Встреча Путина и Пашиняна в Сочи. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.06.2023
Встреча Путина и Пашиняна в Сочи. Прямая трансляция
Президент Путин проводит встречу с премьером Армении Пашиняном в Сочи. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T17:44
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сочи
россия
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Президент Путин проводит встречу с премьером Армении Пашиняном в Сочи.
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LIVE: Встреча Путина и Пашиняна в Сочи
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Сочи, Россия, Армения
Встреча Путина и Пашиняна в Сочи. Прямая трансляция
Президент Путин проводит встречу с премьером Армении Пашиняном в Сочи.
2023-06-09T17:44
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Встреча Путина и Пашиняна в Сочи. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Президент Путин проводит встречу с премьером Армении Пашиняном в Сочи.
 
СочиРоссияАрмения
 
 
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