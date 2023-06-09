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Умерла постановщица Большого театра Елена Озерова - РИА Новости, 09.06.2023
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Культура
 
11:33 09.06.2023 (обновлено: 22:03 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/ozerova-1877160059.html
Умерла постановщица Большого театра Елена Озерова
Умерла постановщица Большого театра Елена Озерова - РИА Новости, 09.06.2023
Умерла постановщица Большого театра Елена Озерова
Руководитель детской группы Камерной сцены Большого театра Елена Озерова скончалась на 81-м году жизни, сообщили в пресс-службе в Telegram-канале театра. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T11:33
2023-06-09T22:03
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Руководитель детской группы Камерной сцены Большого театра Елена Озерова скончалась на 81-м году жизни, сообщили в пресс-службе в Telegram-канале театра. &quot;С глубоким прискорбием сообщаем, что на 81-м году жизни умерла руководитель детской группы Камерной сцены (1978-2020) заслуженная артистка России Елена Озерова (17.11.1942–08.06.2023)&quot;, — говорится в сообщении Большого театра.Озерова родилась в Москве в семье известного поэта и переводчика, литературного критика Льва Озерова. В 1978 году была приглашена Борисом Покровским в Камерный музыкальный театр, где организовала детскую хоровую группу, которую возглавляла до 2020 года. Под ее руководством юные музыканты участвовали в постановках спектаклей "Давайте создадим оперу", "Игра на воде" Б. Бриттена, "Ванька" А. Холминова, "Волшебная флейта" В. Моцарта, а также на фестивале "Декабрьские вечера" — в исполнении опер Бриттена "Альберт Херринг" и "Поворот винта". Озерова работала в Большом театре с 1988 года, отметили в пресс-службе. Она участвовала в постановках опер "Млада" Н. Римского-Корсакова, "Хованщина" М. Мусоргского, "Богема" и "Турандот" Дж. Пуччини, "Прекрасная мельничиха" Дж. Паизиелло, "Сила судьбы" Дж. Верди, "Пиковая дама" П. Чайковского и других.
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новости культуры, большой театр, россия, москва, театр
Культура, Новости культуры, Большой театр, Россия, Москва, Театр
Умерла постановщица Большого театра Елена Озерова

Заслуженная артистка России Елена Озерова умерла в возрасте 80 лет

© Фото : Большой театрАртистка Большого театра Елена Озерова
Артистка Большого театра Елена Озерова - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© Фото : Большой театр
Артистка Большого театра Елена Озерова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Руководитель детской группы Камерной сцены Большого театра Елена Озерова скончалась на 81-м году жизни, сообщили в пресс-службе в Telegram-канале театра.
«

"С глубоким прискорбием сообщаем, что на 81-м году жизни умерла руководитель детской группы Камерной сцены (1978-2020) заслуженная артистка России Елена Озерова (17.11.1942–08.06.2023)", — говорится в сообщении Большого театра.

Озерова родилась в Москве в семье известного поэта и переводчика, литературного критика Льва Озерова. В 1978 году была приглашена Борисом Покровским в Камерный музыкальный театр, где организовала детскую хоровую группу, которую возглавляла до 2020 года. Под ее руководством юные музыканты участвовали в постановках спектаклей "Давайте создадим оперу", "Игра на воде" Б. Бриттена, "Ванька" А. Холминова, "Волшебная флейта" В. Моцарта, а также на фестивале "Декабрьские вечера" — в исполнении опер Бриттена "Альберт Херринг" и "Поворот винта".
Озерова работала в Большом театре с 1988 года, отметили в пресс-службе. Она участвовала в постановках опер "Млада" Н. Римского-Корсакова, "Хованщина" М. Мусоргского, "Богема" и "Турандот" Дж. Пуччини, "Прекрасная мельничиха" Дж. Паизиелло, "Сила судьбы" Дж. Верди, "Пиковая дама" П. Чайковского и других.
 
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