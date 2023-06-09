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В Екатеринбурге приостановили доставку "Ёбидоёби" из-за массовых отравлений - РИА Новости, 09.06.2023
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20:58 09.06.2023 (обновлено: 20:59 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/otravleniya-1877324968.html
В Екатеринбурге приостановили доставку "Ёбидоёби" из-за массовых отравлений
В Екатеринбурге приостановили доставку "Ёбидоёби" из-за массовых отравлений - РИА Новости, 09.06.2023
В Екатеринбурге приостановили доставку "Ёбидоёби" из-за массовых отравлений
Суд на три месяца остановил работу доставки блюд японской кухни "Ёбидоёби" в Екатеринбурге из-за случая групповой заболеваемости сальмонеллезом, всего... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T20:58
2023-06-09T20:59
происшествия
екатеринбург
россия
свердловская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Суд на три месяца остановил работу доставки блюд японской кухни "Ёбидоёби" в Екатеринбурге из-за случая групповой заболеваемости сальмонеллезом, всего отравилось 32 человека, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора в пятницу. В начале недели ведомство информировало о 22 заболевших жителях Екатеринбурга после употребления роллов из доставки "Ёбидоёби". "Деятельность точки общепита была незамедлительно запрещена до суда, который сегодня принял решение о приостановлении работы доставки на три месяца. Всего пострадало 32 человека", - следует из релиза. Отмечается, что в ходе проведения эпидрасследования выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, возбудитель - сальмонелла - был обнаружен в пробах пищевой продукции. Управление СК РФ по Свердловской области организовало проведение процессуальной проверки.
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екатеринбург
россия
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происшествия, екатеринбург, россия, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Свердловская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ)
В Екатеринбурге приостановили доставку "Ёбидоёби" из-за массовых отравлений

Суд закрыл доставку "Ёбидоёби" в Екатеринбурге на три месяца из-за отравления 32 человек

© Flickr / Steve SnodgrassРоллы и суши
Роллы и суши - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© Flickr / Steve Snodgrass
Роллы и суши. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Суд на три месяца остановил работу доставки блюд японской кухни "Ёбидоёби" в Екатеринбурге из-за случая групповой заболеваемости сальмонеллезом, всего отравилось 32 человека, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора в пятницу.
В начале недели ведомство информировало о 22 заболевших жителях Екатеринбурга после употребления роллов из доставки "Ёбидоёби".
"Деятельность точки общепита была незамедлительно запрещена до суда, который сегодня принял решение о приостановлении работы доставки на три месяца. Всего пострадало 32 человека", - следует из релиза.
Отмечается, что в ходе проведения эпидрасследования выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, возбудитель - сальмонелла - был обнаружен в пробах пищевой продукции. Управление СК РФ по Свердловской области организовало проведение процессуальной проверки.
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ПроисшествияЕкатеринбургРоссияСвердловская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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