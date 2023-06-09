https://ria.ru/20230609/otravleniya-1877324968.html

В Екатеринбурге приостановили доставку "Ёбидоёби" из-за массовых отравлений

В Екатеринбурге приостановили доставку "Ёбидоёби" из-за массовых отравлений - РИА Новости, 09.06.2023

В Екатеринбурге приостановили доставку "Ёбидоёби" из-за массовых отравлений

Суд на три месяца остановил работу доставки блюд японской кухни "Ёбидоёби" в Екатеринбурге из-за случая групповой заболеваемости сальмонеллезом, всего... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T20:58

2023-06-09T20:58

2023-06-09T20:59

происшествия

екатеринбург

россия

свердловская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Суд на три месяца остановил работу доставки блюд японской кухни "Ёбидоёби" в Екатеринбурге из-за случая групповой заболеваемости сальмонеллезом, всего отравилось 32 человека, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора в пятницу. В начале недели ведомство информировало о 22 заболевших жителях Екатеринбурга после употребления роллов из доставки "Ёбидоёби". "Деятельность точки общепита была незамедлительно запрещена до суда, который сегодня принял решение о приостановлении работы доставки на три месяца. Всего пострадало 32 человека", - следует из релиза. Отмечается, что в ходе проведения эпидрасследования выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, возбудитель - сальмонелла - был обнаружен в пробах пищевой продукции. Управление СК РФ по Свердловской области организовало проведение процессуальной проверки.

https://ria.ru/20220930/fastfud-1820480790.html

екатеринбург

россия

свердловская область

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происшествия, екатеринбург, россия, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)