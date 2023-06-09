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В Свердловской области двенадцать детей отравились в школьных лагерях
В Свердловской области двенадцать детей отравились в школьных лагерях - РИА Новости, 09.06.2023
В Свердловской области двенадцать детей отравились в школьных лагерях
Двенадцать детей отравились в трех городских лагерях Верхней Пышмы, питание для них было организовано на базе столовой школы №33, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T19:31
2023-06-09T19:31
2023-06-09T19:31
происшествия
верхняя пышма
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Двенадцать детей отравились в трех городских лагерях Верхней Пышмы, питание для них было организовано на базе столовой школы №33, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. "Прокуратура Верхней Пышмы организовала проверку по поступившей информации об ухудшении состояния здоровья детей, посещающих городские лагеря детской школы искусств, школы №33, спортивной школы "Велогор", – говорится в релизе. Отмечается, что за медпомощью в городскую больницу обратились 12 обучающихся с жалобами на рвоту и температуру. Питание детей было организовано на базе столовой школы №33 Верхней Пышмы, организатором питания является бюджетное учреждение "Комбинат детского питания". "Сотрудниками Роспотребнадзора взяты пробы продукции столовой, а также смывы с поверхностей в пищеблоке", – добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230406/basseyn-1863529346.html
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происшествия, верхняя пышма, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Верхняя Пышма, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Свердловской области двенадцать детей отравились в школьных лагерях
Двенадцать детей отравились в школьных лагерях Верхней Пышмы в Свердловской области