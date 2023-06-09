https://ria.ru/20230609/otravlenie-1877313797.html

В Свердловской области двенадцать детей отравились в школьных лагерях

В Свердловской области двенадцать детей отравились в школьных лагерях - РИА Новости, 09.06.2023

В Свердловской области двенадцать детей отравились в школьных лагерях

Двенадцать детей отравились в трех городских лагерях Верхней Пышмы, питание для них было организовано на базе столовой школы №33, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T19:31

2023-06-09T19:31

2023-06-09T19:31

происшествия

верхняя пышма

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Двенадцать детей отравились в трех городских лагерях Верхней Пышмы, питание для них было организовано на базе столовой школы №33, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. "Прокуратура Верхней Пышмы организовала проверку по поступившей информации об ухудшении состояния здоровья детей, посещающих городские лагеря детской школы искусств, школы №33, спортивной школы "Велогор", – говорится в релизе. Отмечается, что за медпомощью в городскую больницу обратились 12 обучающихся с жалобами на рвоту и температуру. Питание детей было организовано на базе столовой школы №33 Верхней Пышмы, организатором питания является бюджетное учреждение "Комбинат детского питания". "Сотрудниками Роспотребнадзора взяты пробы продукции столовой, а также смывы с поверхностей в пищеблоке", – добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230406/basseyn-1863529346.html

верхняя пышма

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происшествия, верхняя пышма, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)