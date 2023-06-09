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Путин предложил Пашиняну обсудить региональные проблемы

Путин предложил Пашиняну обсудить региональные проблемы - РИА Новости, 09.06.2023

Путин предложил Пашиняну обсудить региональные проблемы

Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном предложил поговорить о двусторонних отношениях и региональной проблематике. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T17:45

2023-06-09T17:45

2023-06-09T17:45

политика

россия

армения

москва

владимир путин

никол пашинян

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СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном предложил поговорить о двусторонних отношениях и региональной проблематике. "Очень рад возможности на полях сегодняшнего мероприятия еще раз поговорить о текущей ситуации в двухстороннем плане, ну и по региональным проблемам, о которых мы так подробно говорили на предыдущей встрече в Москве. Очень рал вас видеть", - сказал Путин.

россия

армения

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политика, россия, армения, москва, владимир путин, никол пашинян