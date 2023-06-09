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Путин предложил Пашиняну обсудить региональные проблемы - РИА Новости, 09.06.2023
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17:45 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/otnosheniya-1877292988.html
Путин предложил Пашиняну обсудить региональные проблемы
Путин предложил Пашиняну обсудить региональные проблемы - РИА Новости, 09.06.2023
Путин предложил Пашиняну обсудить региональные проблемы
Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном предложил поговорить о двусторонних отношениях и региональной проблематике. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T17:45
2023-06-09T17:45
политика
россия
армения
москва
владимир путин
никол пашинян
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СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном предложил поговорить о двусторонних отношениях и региональной проблематике. "Очень рад возможности на полях сегодняшнего мероприятия еще раз поговорить о текущей ситуации в двухстороннем плане, ну и по региональным проблемам, о которых мы так подробно говорили на предыдущей встрече в Москве. Очень рал вас видеть", - сказал Путин.
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политика, россия, армения, москва, владимир путин, никол пашинян
Политика, Россия, Армения, Москва, Владимир Путин, Никол Пашинян
Путин предложил Пашиняну обсудить региональные проблемы

Путин предложил Пашиняну обсудить двусторонние отношения и региональные проблемы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном предложил поговорить о двусторонних отношениях и региональной проблематике.
"Очень рад возможности на полях сегодняшнего мероприятия еще раз поговорить о текущей ситуации в двухстороннем плане, ну и по региональным проблемам, о которых мы так подробно говорили на предыдущей встрече в Москве. Очень рал вас видеть", - сказал Путин.
 
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