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Ефимов: Москва утвердила отчет о расходовании средств от зеленых облигаций
Ефимов: Москва утвердила отчет о расходовании средств от зеленых облигаций - РИА Новости, 09.06.2023
Ефимов: Москва утвердила отчет о расходовании средств от зеленых облигаций
Правительство Москвы утвердило отчет об использовании 70 миллиардов рублей, привлеченных по итогам размещения в мае 2021 года городских зеленых облигаций,... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T09:13
2023-06-09T09:13
2023-06-09T09:13
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Правительство Москвы утвердило отчет об использовании 70 миллиардов рублей, привлеченных по итогам размещения в мае 2021 года городских зеленых облигаций, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Из средств, полученных в результате размещения, почти 60 миллиардов были потрачены на строительство и реконструкцию 21 станции Большой кольцевой линии метро, 12 из которых были открыты на конец 2021 года, а оставшиеся девять введены в эксплуатацию в марте 2023-го. Еще 10 миллиардов город направил на покупку 400 электробусов отечественного производства - ПАО "КАМАЗ" и "Группы ГАЗ", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Выпуск семилетних облигаций был размещен на Московской бирже специально под экологически ориентированные проекты города. Покупка этих облигаций в настоящее время по-прежнему возможна на вторичном рынке.Глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева напомнила, что 30 мая этого года столичные власти приступили к размещению на Мосбирже еще одного выпуска зеленых облигаций на 2 миллиарда рублей, предназначенного только для населения. Облигации со ставкой купона – 8,5% годовых обеспечивают более высокий доход по сравнению с банковским вкладом. Кроме того, эти бумаги не обращаются на вторичном рынке и могут, по желанию владельца, в любое время быть выкуплены городом с сохранением полагающихся купонных выплат.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Правительство Москвы утвердило отчет об использовании 70 миллиардов рублей, привлеченных по итогам размещения в мае 2021 года городских зеленых облигаций, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Из средств, полученных в результате размещения, почти 60 миллиардов были потрачены на строительство и реконструкцию 21 станции Большой кольцевой линии метро, 12 из которых были открыты на конец 2021 года, а оставшиеся девять введены в эксплуатацию в марте 2023-го. Еще 10 миллиардов город направил на покупку 400 электробусов отечественного производства - ПАО "КАМАЗ
" и "Группы ГАЗ
", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Выпуск семилетних облигаций был размещен на Московской бирже
специально под экологически ориентированные проекты города. Покупка этих облигаций в настоящее время по-прежнему возможна на вторичном рынке.
Глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева напомнила, что 30 мая этого года столичные власти приступили к размещению на Мосбирже еще одного выпуска зеленых облигаций на 2 миллиарда рублей, предназначенного только для населения. Облигации со ставкой купона – 8,5% годовых обеспечивают более высокий доход по сравнению с банковским вкладом. Кроме того, эти бумаги не обращаются на вторичном рынке и могут, по желанию владельца, в любое время быть выкуплены городом с сохранением полагающихся купонных выплат.
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