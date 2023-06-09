https://ria.ru/20230609/otchet-1877076505.html

Ефимов: Москва утвердила отчет о расходовании средств от зеленых облигаций

Ефимов: Москва утвердила отчет о расходовании средств от зеленых облигаций - РИА Новости, 09.06.2023

Ефимов: Москва утвердила отчет о расходовании средств от зеленых облигаций

Правительство Москвы утвердило отчет об использовании 70 миллиардов рублей, привлеченных по итогам размещения в мае 2021 года городских зеленых облигаций,... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T09:13

2023-06-09T09:13

2023-06-09T09:13

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Правительство Москвы утвердило отчет об использовании 70 миллиардов рублей, привлеченных по итогам размещения в мае 2021 года городских зеленых облигаций, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Из средств, полученных в результате размещения, почти 60 миллиардов были потрачены на строительство и реконструкцию 21 станции Большой кольцевой линии метро, 12 из которых были открыты на конец 2021 года, а оставшиеся девять введены в эксплуатацию в марте 2023-го. Еще 10 миллиардов город направил на покупку 400 электробусов отечественного производства - ПАО "КАМАЗ" и "Группы ГАЗ", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Выпуск семилетних облигаций был размещен на Московской бирже специально под экологически ориентированные проекты города. Покупка этих облигаций в настоящее время по-прежнему возможна на вторичном рынке.Глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева напомнила, что 30 мая этого года столичные власти приступили к размещению на Мосбирже еще одного выпуска зеленых облигаций на 2 миллиарда рублей, предназначенного только для населения. Облигации со ставкой купона – 8,5% годовых обеспечивают более высокий доход по сравнению с банковским вкладом. Кроме того, эти бумаги не обращаются на вторичном рынке и могут, по желанию владельца, в любое время быть выкуплены городом с сохранением полагающихся купонных выплат.

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москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва