https://ria.ru/20230609/obvineniya-1877337422.html

Конгрессмен в ответ на обвинения Трампа призвал судить Байдена и его сына

Конгрессмен в ответ на обвинения Трампа призвал судить Байдена и его сына - РИА Новости, 09.06.2023

Конгрессмен в ответ на обвинения Трампа призвал судить Байдена и его сына

Республиканская партия должна вступиться за Дональда Трампа и судить президента Джо Байдена и его сына, заявил РИА Новости член палаты представителей от Аризоны РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T23:47

2023-06-09T23:47

2023-06-09T23:47

в мире

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Республиканская партия должна вступиться за Дональда Трампа и судить президента Джо Байдена и его сына, заявил РИА Новости член палаты представителей от Аризоны Энди Биггс. "Республиканская партия должна встать на защиту и противостоять их усилиям. Республиканская партия должна судить таких людей, как Хантер и Джо Байден, поскольку у нее есть горы доказательств (нарушений закона - ред.)", - заявил конгрессмен РИА Новости, комментируя по просьбе агентства свой пост в социальных сетях. Ранее в пятницу он написал: "Теперь мы дошли до стадии войны. Глаз за глаз". По словам Биггса, "министерство юстиции пошло вразнос и стало (политическим - ред.) орудием". Ранее сегодня минюст США официально представил обвинения, выдвинутые против бывшего президента США Дональда Трампа. Его обвиняют по 37 пунктам, в том числе в незаконном хранении секретных документов, имеющих отношение к национальной безопасности, и даче ложных показаний. Американские СМИ подчеркивают, что впервые в истории США бывшему президенту предъявлены обвинения на федеральном уровне. Сообщается, что экс-президент, который настаивает на своей невиновности, должен явиться в суд города Майами в следующий вторник. Каждая из статей предполагает наказание в виде длительного тюремного заключения - на срок до 20 лет.

https://ria.ru/20230404/tramp-1862987047.html

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в мире, сша, майами, джо байден, дональд трамп