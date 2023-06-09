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Конгрессмен в ответ на обвинения Трампа призвал судить Байдена и его сына
Конгрессмен в ответ на обвинения Трампа призвал судить Байдена и его сына - РИА Новости, 09.06.2023
Конгрессмен в ответ на обвинения Трампа призвал судить Байдена и его сына
Республиканская партия должна вступиться за Дональда Трампа и судить президента Джо Байдена и его сына, заявил РИА Новости член палаты представителей от Аризоны РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T23:47
2023-06-09T23:47
2023-06-09T23:47
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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Республиканская партия должна вступиться за Дональда Трампа и судить президента Джо Байдена и его сына, заявил РИА Новости член палаты представителей от Аризоны Энди Биггс. "Республиканская партия должна встать на защиту и противостоять их усилиям. Республиканская партия должна судить таких людей, как Хантер и Джо Байден, поскольку у нее есть горы доказательств (нарушений закона - ред.)", - заявил конгрессмен РИА Новости, комментируя по просьбе агентства свой пост в социальных сетях. Ранее в пятницу он написал: "Теперь мы дошли до стадии войны. Глаз за глаз". По словам Биггса, "министерство юстиции пошло вразнос и стало (политическим - ред.) орудием". Ранее сегодня минюст США официально представил обвинения, выдвинутые против бывшего президента США Дональда Трампа. Его обвиняют по 37 пунктам, в том числе в незаконном хранении секретных документов, имеющих отношение к национальной безопасности, и даче ложных показаний. Американские СМИ подчеркивают, что впервые в истории США бывшему президенту предъявлены обвинения на федеральном уровне. Сообщается, что экс-президент, который настаивает на своей невиновности, должен явиться в суд города Майами в следующий вторник. Каждая из статей предполагает наказание в виде длительного тюремного заключения - на срок до 20 лет.
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в мире, сша, майами, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Майами, Джо Байден, Дональд Трамп
Конгрессмен в ответ на обвинения Трампа призвал судить Байдена и его сына
Республиканец Биггс призвал судить Байдена и его сына в ответ на обвинения Трампа
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Республиканская партия должна вступиться за Дональда Трампа и судить президента Джо Байдена и его сына, заявил РИА Новости член палаты представителей от Аризоны Энди Биггс.
"Республиканская партия должна встать на защиту и противостоять их усилиям. Республиканская партия должна судить таких людей, как Хантер и Джо Байден, поскольку у нее есть горы доказательств (нарушений закона - ред.)", - заявил конгрессмен РИА Новости, комментируя по просьбе агентства свой пост в социальных сетях.
Ранее в пятницу он написал: "Теперь мы дошли до стадии войны. Глаз за глаз".
По словам Биггса, "министерство юстиции пошло вразнос и стало (политическим - ред.) орудием".
Ранее сегодня минюст США
официально представил обвинения, выдвинутые против бывшего президента США Дональда Трампа. Его обвиняют по 37 пунктам, в том числе в незаконном хранении секретных документов, имеющих отношение к национальной безопасности, и даче ложных показаний. Американские СМИ подчеркивают, что впервые в истории США бывшему президенту предъявлены обвинения на федеральном уровне.
Сообщается, что экс-президент, который настаивает на своей невиновности, должен явиться в суд города Майами
в следующий вторник. Каждая из статей предполагает наказание в виде длительного тюремного заключения - на срок до 20 лет.
Арест Трампа привел к конституционному кризису США