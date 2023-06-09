https://ria.ru/20230609/obstrely-1877120044.html

Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке

Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке - РИА Новости, 09.06.2023

Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке

Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T06:50

2023-06-09T06:50

2023-06-09T06:51

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06.25 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, представительство сообщило, что украинские войска в 05.45 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка.

https://ria.ru/20230609/tanki-1877117084.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия