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Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке
Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке - РИА Новости, 09.06.2023
Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T06:50
2023-06-09T06:50
2023-06-09T06:51
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06.25 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, представительство сообщило, что украинские войска в 05.45 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка.
https://ria.ru/20230609/tanki-1877117084.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке
Представительство ДНР: украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке