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Украинские войска выпустили еще пять ракет из РСЗО по Горловке
Украинские войска выпустили еще пять ракет из РСЗО по Горловке - РИА Новости, 09.06.2023
Украинские войска выпустили еще пять ракет из РСЗО по Горловке
Украинские войска в 20.15 выпустили еще пять ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T20:48
2023-06-09T20:48
2023-06-09T20:48
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска в 20.15 выпустили еще пять ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.15 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены. Кроме того, в представительстве сообщили об обстреле Кировского района Донецка в 19.30: было выпущено пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кировский район Донецка расположен на юго-западе города, соседствует с Петровским районом. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230609/plotina-1877092711.html
горловка
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горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили еще пять ракет из РСЗО по Горловке
Представительство ДНР: украинские войска выпустили еще пять ракет из РСЗО по Горловке