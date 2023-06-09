https://ria.ru/20230609/obstrel-1877323836.html

Украинские войска выпустили еще пять ракет из РСЗО по Горловке

Украинские войска выпустили еще пять ракет из РСЗО по Горловке - РИА Новости, 09.06.2023

Украинские войска выпустили еще пять ракет из РСЗО по Горловке

Украинские войска в 20.15 выпустили еще пять ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T20:48

2023-06-09T20:48

2023-06-09T20:48

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска в 20.15 выпустили еще пять ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.15 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены. Кроме того, в представительстве сообщили об обстреле Кировского района Донецка в 19.30: было выпущено пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кировский район Донецка расположен на юго-западе города, соседствует с Петровским районом. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230609/plotina-1877092711.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия