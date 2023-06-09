https://ria.ru/20230609/obstrel-1877298065.html

Украинские военные обстреляли Горловку

Украинские военные обстреляли Горловку - РИА Новости, 09.06.2023

Украинские военные обстреляли Горловку

Украинские войска в 17.45 выпустили еще десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T18:03

2023-06-09T18:03

2023-06-09T18:12

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

сцкк

украина

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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска в 17.45 выпустили еще десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.45 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало об обстрелах Горловки из РСЗО, в общей сложности украинские войска выпустили по городу 15 ракет.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, сцкк, украина