https://ria.ru/20230609/obstrel-1877298065.html
Украинские военные обстреляли Горловку
Украинские военные обстреляли Горловку - РИА Новости, 09.06.2023
Украинские военные обстреляли Горловку
Украинские войска в 17.45 выпустили еще десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T18:03
2023-06-09T18:03
2023-06-09T18:12
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
сцкк
украина
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска в 17.45 выпустили еще десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.45 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало об обстрелах Горловки из РСЗО, в общей сложности украинские войска выпустили по городу 15 ракет.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина
Украинские военные обстреляли Горловку
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке