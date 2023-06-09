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Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО
Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО - РИА Новости, 09.06.2023
Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО
Украинские войска в 15.20 выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T15:37
2023-06-09T15:37
2023-06-09T15:41
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска в 15.20 выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.20 – населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230609/plotina-1877092711.html
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, украина
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, Украина
Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО
Представительство ДНР: украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке