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Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО

Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО - РИА Новости, 09.06.2023

Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО

Украинские войска в 15.20 выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T15:37

2023-06-09T15:37

2023-06-09T15:41

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

украина

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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска в 15.20 выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.20 – населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230609/plotina-1877092711.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, украина