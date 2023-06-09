https://ria.ru/20230609/obstrel-1877231661.html

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 09.06.2023

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили еще 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T14:50

2023-06-09T14:50

2023-06-09T14:50

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.20 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 14.25 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Кировский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в телеграм-канале представительства. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР. Это самая отдаленная от центра часть города. Куйбышевский район также расположен в западной части Донецка. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом.

https://ria.ru/20230609/plotina-1877092711.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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происшествия, донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк