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Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 09.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:50 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/obstrel-1877231661.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 09.06.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили еще 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T14:50
2023-06-09T14:50
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.20 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 14.25 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Кировский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в телеграм-канале представительства. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР. Это самая отдаленная от центра часть города. Куйбышевский район также расположен в западной части Донецка. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом.
https://ria.ru/20230609/plotina-1877092711.html
донецк
петровский район
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происшествия, донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска снова обстреляли Донецк

Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку еще 13 снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.20 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 14.25 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Кировский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в телеграм-канале представительства.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР. Это самая отдаленная от центра часть города. Куйбышевский район также расположен в западной части Донецка.
Кировский район расположен на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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