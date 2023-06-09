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ВСУ обстреляли левобережье Днепра в Херсонской области

ВСУ обстреляли левобережье Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 09.06.2023

ВСУ обстреляли левобережье Днепра в Херсонской области

Ночью украинские войска обстреляли города Каховка, Таврийск и села Васильевка и Старая Збурьевка на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним в... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T13:01

2023-06-09T13:01

2023-06-09T13:01

специальная военная операция на украине

каховка

херсонская область

происшествия

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 9 июн - РИА Новости. Ночью украинские войска обстреляли города Каховка, Таврийск и села Васильевка и Старая Збурьевка на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним в общей сложности 26 снарядов, сообщил журналистам в пятницу представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Каховка, Таврийск, Васильевка, Старая Збурьевка выпустив в общей сложности 26 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. Всего за сутки, по его словам, украинские боевики выпустили по гражданской инфраструктуре городов левобережья Днепра около 90 снарядов.

https://ria.ru/20230604/dom-1876130256.html

каховка

херсонская область

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каховка, херсонская область , происшествия