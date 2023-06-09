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Украинские военные выпустили десять снарядов по Донецку - РИА Новости, 09.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:55 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/obstrel-1877184474.html
Украинские военные выпустили десять снарядов по Донецку
Украинские военные выпустили десять снарядов по Донецку - РИА Новости, 09.06.2023
Украинские военные выпустили десять снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T12:55
2023-06-09T12:55
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.25 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 12.20 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. О последствиях ничего не сообщается. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР. Это самая отдаленная от центра часть города. Куйбышевский район также расположен в западной части Донецка. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230609/obstrel-1877140628.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские военные выпустили десять снарядов по Донецку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять снарядов натовского калибра по Донецку

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.25 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 12.20 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
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О последствиях ничего не сообщается.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР. Это самая отдаленная от центра часть города. Куйбышевский район также расположен в западной части Донецка.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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