https://ria.ru/20230609/obstrel-1877184474.html

Украинские военные выпустили десять снарядов по Донецку

Украинские военные выпустили десять снарядов по Донецку - РИА Новости, 09.06.2023

Украинские военные выпустили десять снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T12:55

2023-06-09T12:55

2023-06-09T12:55

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.25 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 12.20 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. О последствиях ничего не сообщается. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР. Это самая отдаленная от центра часть города. Куйбышевский район также расположен в западной части Донецка. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230609/obstrel-1877140628.html

https://ria.ru/20230608/obstrel-1877003009.html

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия