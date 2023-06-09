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Украинские военные обстреляли Горловку

Украинские военные обстреляли Горловку - РИА Новости, 09.06.2023

Украинские военные обстреляли Горловку

Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Центрально-Городскому району Горловки, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T12:06

2023-06-09T12:06

2023-06-09T12:23

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

сцкк

украина

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ДОНЕЦК, 9 июн – РИА Новости. Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Центрально-Городскому району Горловки, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 5 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, сцкк, украина