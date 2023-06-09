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Украинские военные обстреляли Горловку - РИА Новости, 09.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:06 09.06.2023 (обновлено: 12:23 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/obstrel-1877169005.html
Украинские военные обстреляли Горловку
Украинские военные обстреляли Горловку - РИА Новости, 09.06.2023
Украинские военные обстреляли Горловку
Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Центрально-Городскому району Горловки, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T12:06
2023-06-09T12:23
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
сцкк
украина
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ДОНЕЦК, 9 июн – РИА Новости. Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Центрально-Городскому району Горловки, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 5 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
украина
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина
Украинские военные обстреляли Горловку

СЦКК ДНР: украинские военные выпустили пять ракет из РСЗО по Горловке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 июн – РИА Новости. Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Центрально-Городскому району Горловки, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 5 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраина
 
 
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