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В Техасе обрушился деревянный помост, более 20 детей пострадали - РИА Новости, 09.06.2023
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09:37 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/obrushenie-1877133702.html
В Техасе обрушился деревянный помост, более 20 детей пострадали
В Техасе обрушился деревянный помост, более 20 детей пострадали - РИА Новости, 09.06.2023
В Техасе обрушился деревянный помост, более 20 детей пострадали
Деревянный помост обрушился в городе Серфсайд Бич штата Техас, более 20 детей пострадали, сообщает местный телеканал Fox29 со ссылкой на местные спасательные... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T09:37
2023-06-09T09:37
в мире
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Деревянный помост обрушился в городе Серфсайд Бич штата Техас, более 20 детей пострадали, сообщает местный телеканал Fox29 со ссылкой на местные спасательные службы. &quot;По крайней мере пять подростков были доставлены в больницу... в Хьюстоне... шесть подростков были доставлены в местные больницы на машине скорой помощи, и еще около 10 были доставлены в больницу на личном автомобиле&quot;, - цитирует телеканал данные пожарной службы города.По данным телеканала, инцидент произошел во время прогулки подростков из местного летнего лагеря. Как отмечает Fox29 со ссылкой на местные власти, травмы не представляют опасности для жизни детей. Как подчеркивает телеканал, местная полиция расследует причины обрушения помоста.
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в мире, техас
В мире, Техас
В Техасе обрушился деревянный помост, более 20 детей пострадали

Fox29: 21 подросток пострадал при обрушении деревянного помоста в Серфсайд Бич в Техасе

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкМашина шерифа в Техасе
Машина шерифа в Техасе - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Деревянный помост обрушился в городе Серфсайд Бич штата Техас, более 20 детей пострадали, сообщает местный телеканал Fox29 со ссылкой на местные спасательные службы.
«

"По крайней мере пять подростков были доставлены в больницу... в Хьюстоне... шесть подростков были доставлены в местные больницы на машине скорой помощи, и еще около 10 были доставлены в больницу на личном автомобиле", - цитирует телеканал данные пожарной службы города.

По данным телеканала, инцидент произошел во время прогулки подростков из местного летнего лагеря. Как отмечает Fox29 со ссылкой на местные власти, травмы не представляют опасности для жизни детей.
Как подчеркивает телеканал, местная полиция расследует причины обрушения помоста.
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