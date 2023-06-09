https://ria.ru/20230609/obrushenie-1877133702.html

В Техасе обрушился деревянный помост, более 20 детей пострадали

В Техасе обрушился деревянный помост, более 20 детей пострадали - РИА Новости, 09.06.2023

В Техасе обрушился деревянный помост, более 20 детей пострадали

Деревянный помост обрушился в городе Серфсайд Бич штата Техас, более 20 детей пострадали, сообщает местный телеканал Fox29 со ссылкой на местные спасательные... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T09:37

2023-06-09T09:37

2023-06-09T09:37

в мире

техас

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Деревянный помост обрушился в городе Серфсайд Бич штата Техас, более 20 детей пострадали, сообщает местный телеканал Fox29 со ссылкой на местные спасательные службы. "По крайней мере пять подростков были доставлены в больницу... в Хьюстоне... шесть подростков были доставлены в местные больницы на машине скорой помощи, и еще около 10 были доставлены в больницу на личном автомобиле", - цитирует телеканал данные пожарной службы города.По данным телеканала, инцидент произошел во время прогулки подростков из местного летнего лагеря. Как отмечает Fox29 со ссылкой на местные власти, травмы не представляют опасности для жизни детей. Как подчеркивает телеканал, местная полиция расследует причины обрушения помоста.

https://ria.ru/20230430/vecherinka-1868878482.html

техас

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, техас